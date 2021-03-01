***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler106.500 9.213 15.393 118.564 10.340 260.010 260.010Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi20.000 20.000 20.000Yeni Bakiye126.500 9.213 15.393 118.564 10.340 280.010 280.010Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)104.871 104.871 104.871Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)62 62 62Kar Dağıtımı1.206 9.134 -10.340Yedeklere Aktarılan Tutarlar1.206 9.134 -10.340Dönem Sonu Bakiyeler126.500 9.213 1.206 15.393 127.760 104.871 384.943 384.943Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler126.500 9.213 1.206 15.393 127.760 104.871 384.943 384.943Yeni Bakiye126.500 9.213 1.206 15.393 127.760 104.871 384.943 384.943Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)102.276 102.276 102.276Kar Dağıtımı158 78.495 -104.871 -26.218 -26.218Dağıtılan Temettü1 -26.218 -26.218 -26.218Yedeklere Aktarılan Tutarlar158 78.495 26.218 -104.871 0 0Dönem Sonu Bakiyeler126.500 9.213 1.364 93.888 127.760 102.276 461.001 461.001Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER292.058 292.058 299.002 34.010 333.012GARANTİ VE KEFALETLER0 0TAAHHÜTLER1 292.058 292.058 264.077 264.077Cayılamaz Taahhütler292.058 292.058 264.077 264.077Diğer Cayılamaz Taahhütler292.058 292.058TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2 0 0 34.925 34.010 68.935Alım Satım Amaçlı İşlemler34.925 34.010 68.935Para ve Faiz Swap İşlemleri34.925 34.010 68.935Swap Para Alım İşlemleri34.925 34.925Swap Para Satım İşlemleri34.010 34.010EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER0 0EMANET KIYMETLER0 0REHİNLİ KIYMETLER0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI292.058 292.058 299.002 34.010 333.012Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı169.681 52.525Alınan Faizler460.147 404.926Ödenen Faizler-73.871 -118.909Alınan Ücret ve Komisyonlar-37.530 -30.663Elde Edilen Diğer Kazançlar-319 -80Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-77.178 -69.229Ödenen Vergiler-21.710 -11.344Diğer-79.858 -122.176Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-111.384 30.211Kredilerdeki Net (Artış) Azalış72.402 -96.075Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-661 3.391Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-205.300 101.920Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)22.175 20.975Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı58.297 82.736YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-9.174 -11.086Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-9.174 -12.106Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller374Diğer646FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-36.223 -171.712Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-171.712Temettü Ödemeleri5-5 -26.218Kiralamaya İlişkin Ödemeler-10.005Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)12.900 -100.062Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5-6-1 13.557 113.619Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5-6-2 26.457 13.557Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)102.276 104.871DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)102.276 104.871Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)26.295 14 26.309 13.067 352 13.419Nakit ve Nakit Benzerleri1 26.295 14 26.309 13.067 352 13.419Bankalar3 26.443 14 26.457 13.205 352 13.557Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-148 -148 -138 -138İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 1.017.840 52.016 1.069.856 1.083.458 81.946 1.165.404Krediler1.604.082 296.497 1.900.579 1.640.444 248.275 1.888.719Beklenen Zarar Karşılıkları (-)5 -586.242 -244.481 -830.723 -556.986 -166.329 -723.315SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)16 71.303 71.303 52.271 52.271Satış Amaçlı71.303 71.303 52.271 52.271ORTAKLIK YATIRIMLARI1.269 1.269 1.269 1.269İştirakler (Net)8 1.269 1.269 1.269 1.269Konsolide Edilmeyenler1.269 1.269 1.269 1.269MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)12 12.556 12.556 20.090 20.090MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)13 6.112 6.112 4.497 4.497Diğer6.112 6.112 4.497 4.497YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0DİĞER AKTİFLER (Net)17 9.720 9.720 9.051 9.051VARLIKLAR TOPLAMI1.145.095 52.030 1.197.125 1.183.703 82.298 1.266.001YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLER3 583.171 583.171 765.145 765.145PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0FONLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 281 281Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2 0 0 281 281Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıFAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)6 1.058 1.058 8.287 8.287KARŞILIKLAR22.118 22.118 8.310 8.310Çalışan Hakları Karşılığı8 8.740 8.740 7.608 7.608Diğer Karşılıklar13.378 13.378 702 702CARİ VERGİ BORCU9 10.064 10.064 4.576 4.576ERTELENMİŞ VERGİ BORCU9 102.329 102.329 78.310 78.310SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5 15.281 2.103 17.384 15.029 1.120 16.149ÖZKAYNAKLAR12 461.001 461.001 384.943 384.943Ödenmiş Sermaye126.500 126.500 126.500 126.500Sermaye Yedekleri10.577 10.577 10.419 10.419Hisse Senedi İhraç Primleri9.213 9.213 9.213 9.213Diğer Sermaye Yedekleri1.364 1.364 1.206 1.206Kar Yedekleri93.888 93.888 15.393 15.393Yasal Yedekler93.888 93.888 15.393 15.393Kar veya Zarar230.036 230.036 232.631 232.631Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı127.760 127.760 127.760 127.760Dönem Net Kâr veya Zararı102.276 102.276 104.871 104.871YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.195.022 2.103 1.197.125 1.264.881 1.120 1.266.001Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 508.138 630.541Kredilerden Alınan Faizler507.257 629.210Bankalardan Alınan Faizler881 1.331FAİZ GİDERLERİ (-)2 -97.197 -143.266Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-96.628 -135.175İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-7.593Kiralama Faiz Giderleri-569 -498NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ410.941 487.275NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-37.530 -30.663Alınan Ücret ve Komisyonlar310 3.173Diğer310 3.173Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)12 -37.840 -33.836Diğer12 -37.840 -33.836TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4 26.501 15.706Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)281 3.020Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)26.220 12.686DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5 9.742 9.541FAALİYET BRÜT KÂRI409.654 481.859BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )6 -107.726 -215.434DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )6 -12.676 -400PERSONEL GİDERLERİ (-)-77.860 -69.229DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)7 -81.258 -64.608NET FAALİYET KARI (ZARARI)130.134 132.188BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8 130.134 132.188SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 -27.858 -27.317Cari Vergi Karşılığı-3.839Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-24.019 -27.317SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)10 102.276 104.871DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI11 102.276 104.871Grubun Karı (Zararı)102.276 104.871Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914368BIST