***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler126.500 9.213 1.206 15.393 127.760 104.871 384.943 384.943Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye126.500 9.213 1.206 15.393 127.760 104.871 384.943 384.943Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-200 16.062 15.862 15.862Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı78.495 -104.871 -26.018 -26.018Dağıtılan Temettü-26.218 -26.018 -26.018Yedeklere Aktarılan Tutarlar358 78.495 26.218 -104.871 200 200Dönem Sonu Bakiyeler126.500 9.213 1.564 -200 93.888 127.760 16.062 374.787 374.787Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler126.500 9.213 1.684 -320 93.888 127.760 102.276 461.001 461.001Yeni Bakiye126.500 9.213 1.684 -320 93.888 127.760 102.276 461.001 461.001Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-111 95.241 95.130 95.130Kar Dağıtımı323 -17.688 101.359 -102.276 -18.282 -18.282Dağıtılan Temettü1 -18.282 -18.282 -18.282Yedeklere Aktarılan Tutarlar323 -17.688 119.641 -102.276 0 0Dönem Sonu Bakiyeler126.500 9.213 2.007 -431 76.200 229.119 95.241 537.849 537.849Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER320.948 320.948 292.058 0 292.058GARANTİ VE KEFALETLER0 0TAAHHÜTLER1 320.948 320.948 292.058 292.058Cayılamaz Taahhütler320.948 320.948 292.058 292.058Diğer Cayılamaz Taahhütler320.948 320.948 292.058 292.058TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0Swap Para Alım İşlemleriSwap Para Satım İşlemleriEMANET VE REHİNLİ KIYMETLER0 0EMANET KIYMETLER0 0REHİNLİ KIYMETLER0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI320.948 320.948 292.058 0 292.058Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı67.088 36.563Alınan Faizler280.460 180.845Ödenen Faizler-59.580 -27.251Alınan Ücret ve Komisyonlar-28.319 -13.979Elde Edilen Diğer Kazançlar2.507 19.963Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-47.138 -38.743Ödenen Vergiler-33.874 -8.691Diğer-46.968 -75.581Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-111.090 21.105Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-7.666 88.768Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-14.426 -8.455Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-106.000 -65.113Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)17.002 5.905Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-44.002 57.668YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları3.727 4.535Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)657Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.471 -660Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller5.541 6.796Diğer-1.601FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit23.368 -31.539Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı116.915 0İhraç Edilen Sermaye Araçları-70.000Temettü Ödemeleri5-5 -18.282 -26.218Kiralamaya İlişkin Ödemeler-5.265 -5.321Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-16.907 30.664Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5-6-1 26.457 13.557Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5-6-2 9.550 44.221Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)95.241 16.062DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-111 -200Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-111 -200Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-139 -250Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28 50Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)95.130 15.862Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)9.446 10 9.456 26.295 14 26.309Nakit ve Nakit Benzerleri1 9.446 10 9.456 26.295 14 26.309Bankalar3 9.540 10 9.550 26.443 14 26.457Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-94 -94 -148 -148İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 1.035.848 53.167 1.089.015 1.017.840 52.016 1.069.856Krediler1.658.821 186.273 1.845.094 1.604.082 159.067 1.763.149Beklenen Zarar Karşılıkları (-)5 -622.973 -133.106 -756.079 -586.242 -107.051 -693.293SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)16 78.155 78.155 71.303 71.303Satış Amaçlı78.155 78.155 71.303 71.303ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 1.269 1.269İştirakler (Net)8 0 0 1.269 1.269Konsolide Edilmeyenler0 0 1.269 1.269MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)12 14.883 14.883 12.556 12.556MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)13 6.542 6.542 6.112 6.112Diğer6.542 6.542 6.112 6.112YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0DİĞER AKTİFLER (Net)17 24.589 24.589 9.720 9.720VARLIKLAR TOPLAMI1.169.463 53.177 1.222.640 1.145.095 52.030 1.197.125YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLER3 456.486 456.486 583.171 583.171PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)47.643 47.643Bonolar47.643 47.643FONLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2 0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıFAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)6 4.148 4.148 1.058 1.058KARŞILIKLAR16.251 16.251 22.118 22.118Çalışan Hakları Karşılığı8 7.783 7.783 8.740 8.740Diğer Karşılıklar8.468 8.468 13.378 13.378CARİ VERGİ BORCU9 21.565 21.565 10.064 10.064ERTELENMİŞ VERGİ BORCU9 119.258 119.258 102.329 102.329SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5 16.159 3.281 19.440 15.281 2.103 17.384ÖZKAYNAKLAR12 537.849 537.849 461.001 461.001Ödenmiş Sermaye126.500 126.500 126.500 126.500Sermaye Yedekleri11.220 11.220 10.897 10.897Hisse Senedi İhraç Primleri9.213 9.213 9.213 9.213Diğer Sermaye Yedekleri2.007 2.007 1.684 1.684Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-431 -431 -320 -320Kar Yedekleri76.200 76.200 93.888 93.888Yasal Yedekler76.200 76.200 93.888 93.888Kar veya Zarar324.360 324.360 230.036 230.036Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı229.119 229.119 127.760 127.760Dönem Net Kâr veya Zararı95.241 95.241 102.276 102.276YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.219.359 3.281 1.222.640 1.195.022 2.103 1.197.125Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 325.845 183.637Kredilerden Alınan Faizler325.283 183.301Bankalardan Alınan Faizler562 336FAİZ GİDERLERİ (-)2 -39.623 -59.484Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-34.626 -59.107İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-4.104 0Kiralama Faiz Giderleri-893 -377NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ286.222 124.153NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-28.319 -13.979Alınan Ücret ve Komisyonlar6 268Diğer6 268Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)12 -28.325 -14.247Diğer12 -28.325 -14.247TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4 27.665 17.020Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)0 -4.724Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)27.665 21.744DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5 3.682 2.943FAALİYET BRÜT KÂRI289.250 130.137BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )6 -62.493 -38.001DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )6 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-45.961 -38.743DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)7 -46.652 -33.200NET FAALİYET KARI (ZARARI)134.144 20.193BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8 134.144 20.193SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 -38.903 -4.131Cari Vergi Karşılığı-21.946Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-16.957 -4.131SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)10 95.241 16.062DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI11 95.241 16.062Grubun Karı (Zararı)95.241 16.062Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956622BIST