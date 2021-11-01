***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler126.500 9.213 1.206 15.393 127.760 104.871 384.943 384.943Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye126.500 9.213 1.206 15.393 127.760 104.871 384.943 384.943Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-200 55.216 55.016 55.016Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı78.495 -104.871 -26.018 -26.018Dağıtılan Temettü-26.218 -26.218 -26.218Yedeklere Aktarılan Tutarlar358 78.495 26.218 -104.871 200 200Dönem Sonu Bakiyeler126.500 9.213 1.564 -200 93.888 127.760 55.216 413.941 413.941Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler126.500 9.213 1.684 -320 93.888 127.760 102.276 461.001 461.001Yeni Bakiye126.500 9.213 1.684 -320 93.888 127.760 102.276 461.001 461.001Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-111 137.589 137.478 137.478Kar Dağıtımı316 43.352 319 -102.276 -58.289 -58.289Dağıtılan Temettü1 -58.289 -58.289 -58.289Yedeklere Aktarılan Tutarlar316 43.352 58.608 -102.276 0 0Dönem Sonu Bakiyeler126.500 9.213 2.000 -431 137.240 128.079 137.589 540.190 540.190Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER322.445 322.445 292.058 0 292.058GARANTİ VE KEFALETLER0 0TAAHHÜTLER1 322.445 322.445 292.058 292.058Cayılamaz Taahhütler322.445 322.445 292.058 292.058Diğer Cayılamaz Taahhütler322.445 322.445 292.058 292.058TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0Swap Para Alım İşlemleriSwap Para Satım İşlemleriEMANET VE REHİNLİ KIYMETLER0 0EMANET KIYMETLER0 0REHİNLİ KIYMETLER0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI322.445 322.445 292.058 0 292.058Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı140.807 102.133Alınan Faizler441.398 285.294Ödenen Faizler-69.228 -52.409Alınan Ücret ve Komisyonlar-43.610 -23.455Elde Edilen Diğer Kazançlar14.957 40.801Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan TahsilatlarPersonele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-70.897 -58.977Ödenen Vergiler-59.075 -13.163Diğer-72.738 -75.958Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-143.831 -77.601Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-31.177 78.306Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-9.333 -452Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-116.595 -156.925Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)13.274 1.470Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-3.024 24.532YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları4.359 8.123Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)657Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-5.057 -2.281Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller8.759 12.004Diğer-1.600FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-21.447 -38.237Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı164.700 0İhraç Edilen Sermaye Araçları-120.000Temettü Ödemeleri5-5 -58.289 -26.218Kiralamaya İlişkin Ödemeler-7.858 -12.019Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-20.112 -5.582Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5-6-1 26.457 13.557Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5-6-2 6.345 7.975Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)137.589 55.216DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-111 -200Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-111 -200Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-139 -250Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28 50Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)137.478 55.016Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.300 974 6.274 26.295 14 26.309Nakit ve Nakit Benzerleri1 5.300 974 6.274 26.295 14 26.309Bankalar3 5.371 974 6.345 26.443 14 26.457Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-71 -71 -148 -148İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 1.042.386 47.997 1.090.383 1.017.840 52.016 1.069.856Krediler1.668.061 182.064 1.850.125 1.604.082 159.067 1.763.149Beklenen Zarar Karşılıkları (-)5 -625.675 -134.067 -759.742 -586.242 -107.051 -693.293SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)16 78.155 78.155 71.303 71.303Satış Amaçlı78.155 78.155 71.303 71.303ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 1.269 1.269İştirakler (Net)8 0 0 1.269 1.269Konsolide Edilmeyenler0 0 1.269 1.269MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)12 11.897 11.897 12.556 12.556MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)13 8.016 8.016 6.112 6.112Diğer8.016 8.016 6.112 6.112YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0DİĞER AKTİFLER (Net)17 19.454 19.454 9.720 9.720VARLIKLAR TOPLAMI1.165.208 48.971 1.214.179 1.145.095 52.030 1.197.125YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLER3 455.595 455.595 583.171 583.171PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)46.429 46.429Bonolar46.429 46.429FONLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2 0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıFAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)6 2.003 2.003 1.058 1.058KARŞILIKLAR11.995 11.995 22.118 22.118Çalışan Hakları Karşılığı8 9.063 9.063 8.740 8.740Diğer Karşılıklar2.932 2.932 13.378 13.378CARİ VERGİ BORCU9 24.348 24.348 10.064 10.064ERTELENMİŞ VERGİ BORCU9 115.601 115.601 102.329 102.329SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5 14.910 3.108 18.018 15.281 2.103 17.384ÖZKAYNAKLAR12 540.190 540.190 461.001 461.001Ödenmiş Sermaye126.500 126.500 126.500 126.500Sermaye Yedekleri11.213 11.213 10.897 10.897Hisse Senedi İhraç Primleri9.213 9.213 9.213 9.213Diğer Sermaye Yedekleri2.000 2.000 1.684 1.684Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-431 -431 -320 -320Kar Yedekleri137.240 137.240 93.888 93.888Yasal Yedekler137.240 137.240 93.888 93.888Kar veya Zarar265.668 265.668 230.036 230.036Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı128.079 128.079 127.760 127.760Dönem Net Kâr veya Zararı137.589 137.589 102.276 102.276YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.211.071 3.108 1.214.179 1.195.022 2.103 1.197.125Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 470.885 324.806Kredilerden Alınan Faizler470.151 324.045Bankalardan Alınan Faizler734 761FAİZ GİDERLERİ (-)2 -59.977 -79.348Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-52.193 -78.971İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-6.485 0Kiralama Faiz Giderleri-1.299 -377NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ410.908 245.458NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-43.610 -23.455Alınan Ücret ve Komisyonlar29 283Diğer29 283Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)12 -43.639 -23.738Diğer12 -43.639 -23.738TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4 31.589 36.175Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)0 -2.199Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)31.589 38.374DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5 9.603 4.626FAALİYET BRÜT KÂRI408.490 262.804BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )6 -72.216 -80.600DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )6 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-71.000 -58.977DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)7 -73.568 -53.947NET FAALİYET KARI (ZARARI)191.706 69.280BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8 191.706 69.280SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 -54.117 -14.064Cari Vergi Karşılığı-40.823Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-13.294 -14.064SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)10 137.589 55.216DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI11 137.589 55.216Grubun Karı (Zararı)137.589 55.216Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973811BIST