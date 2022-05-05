***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler126.500 9.213 1.684 -320 93.888 127.760 102.276 461.001 461.001Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye126.500 9.213 1.684 -320 93.888 127.760 102.276 461.001 461.001Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-86 50.044 49.958 49.958Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı323 -17.688 101.359 -102.276 -18.282 -18.282Dağıtılan Temettü-18.282 -18.282 -18.282Yedeklere Aktarılan Tutarlar323 -17.688 119.641 -102.276 0 0Dönem Sonu Bakiyeler126.500 9.213 2.007 -406 76.200 229.119 50.044 492.677 492.677Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler139.700 170.707 2.007 -539 137.240 128.079 173.873 751.067 751.067Yeni Bakiye139.700 170.707 2.007 -539 137.240 128.079 173.873 751.067 751.067Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.261 4.834 79.799 83.372 83.372Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıKar Dağıtımı24.000 0 149.873 -173.873 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar24.000 0 149.873 -173.873 0 0Dönem Sonu Bakiyeler139.700 170.707 26.007 -1.800 4.834 137.240 277.952 79.799 834.439 834.439Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER315.938 315.938 324.537 0 324.537GARANTİ VE KEFALETLER0 0TAAHHÜTLER1 315.938 315.938 324.537 324.537Cayılamaz Taahhütler315.938 315.938 324.537 324.537Diğer Cayılamaz Taahhütler315.938 315.938 324.537 324.537TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0Swap Para Alım İşlemleriSwap Para Satım İşlemleriEMANET VE REHİNLİ KIYMETLER0 0EMANET KIYMETLER0 0REHİNLİ KIYMETLER0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI315.938 315.938 324.537 0 324.537Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı51.709 43.468Alınan Faizler205.534 141.943Ödenen Faizler-11.934 -28.523Alınan Ücret ve Komisyonlar-20.930 -14.875Elde Edilen Diğer Kazançlar-28.584 2.301Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-35.541 -21.844Ödenen Vergiler-31.718 -11.290Diğer-25.118 -24.244Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-70.714 -109.016Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-11.272 -2.957Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-12.266 -5.502Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-63.999 -106.750Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)16.823 6.193Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-19.005 -65.548YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları2.108 -2.880Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-179 -2.880Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.287 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.910 45.688Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit51.109 66.623Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-50.000İhraç Edilen Sermaye AraçlarıTemettü Ödemeleri5-5 0 -18.282Kiralamaya İlişkin Ödemeler-3.019 -2.653Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-18.807 -22.740Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5-6-1 57.753 26.457Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5-6-2 38.946 3.717Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)79.799 50.044DİĞER KAPSAMLI GELİRLER3.573 -86Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.261 -86Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.638 -108Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler377 22Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar4.834Yabancı Para Çevrim FarklarıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri6.278Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.444TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)83.372 49.958Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)66.753 2.340 69.093 55.586 1.362 56.948Nakit ve Nakit Benzerleri1 36.308 2.340 38.648 55.586 1.362 56.948Bankalar3 36.606 2.340 38.946 56.391 1.362 57.753Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-298 -298 -805 -805Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 30.445 30.445Diğer Finansal Varlıklar30.445 30.445İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 1.157.267 49.336 1.206.603 1.122.463 48.751 1.171.214Krediler1.799.592 289.174 2.088.766 1.759.894 269.329 2.029.223Beklenen Zarar Karşılıkları (-)5 -642.325 -239.838 -882.163 -637.431 -220.578 -858.009SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)16 74.349 74.349 73.513 73.513Satış Amaçlı74.349 74.349 73.513 73.513ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0İştirakler (Net)8 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)12 23.616 23.616 21.201 21.201MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)13 6.939 6.939 7.897 7.897Diğer6.939 6.939 7.897 7.897YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0DİĞER AKTİFLER (Net)17 24.570 24.570 12.721 12.721VARLIKLAR TOPLAMI1.353.494 51.676 1.405.170 1.293.381 50.113 1.343.494YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLER3 312.615 312.615 370.900 370.900PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)4 48.362 48.362 48.633 48.633Bonolar48.362 48.362 48.633 48.633FONLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2 0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıFAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)6 5.066 5.066 6.041 6.041KARŞILIKLAR10.684 10.684 11.822 11.822Çalışan Hakları Karşılığı8 9.332 9.332 10.641 10.641Diğer Karşılıklar1.352 1.352 1.181 1.181CARİ VERGİ BORCU9 31.535 31.535 23.674 23.674ERTELENMİŞ VERGİ BORCU9 132.561 132.561 110.098 110.098SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5 20.239 9.669 29.908 16.674 4.585 21.259ÖZKAYNAKLAR12 834.439 834.439 751.067 751.067Ödenmiş Sermaye139.700 139.700 139.700 139.700Sermaye Yedekleri196.714 196.714 172.714 172.714Hisse Senedi İhraç Primleri170.707 170.707 170.707 170.707Diğer Sermaye Yedekleri26.007 26.007 2.007 2.007Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.800 -1.800 -539 -539Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.834 4.834Kar Yedekleri137.240 137.240 137.240 137.240Yasal Yedekler137.240 137.240 137.240 137.240Kar veya Zarar357.751 357.751 301.952 301.952Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı277.952 277.952 128.079 128.079Dönem Net Kâr veya Zararı79.799 79.799 173.873 173.873YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.395.501 9.669 1.405.170 1.338.909 4.585 1.343.494Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 205.534 141.943Kredilerden Alınan Faizler203.518 141.537Bankalardan Alınan Faizler2.016 406FAİZ GİDERLERİ (-)2 -16.269 -18.396Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-12.884 -16.528İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.214 -1.264Kiralama Faiz Giderleri-1.171 -604NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ189.265 123.547NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-20.930 -14.875Alınan Ücret ve Komisyonlar108Diğer108Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)13 -21.038 -14.875Diğer13 -21.038 -14.875TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)25.966 20.414Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)25.966 20.414DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5 2.080 2.392FAALİYET BRÜT KÂRI196.381 131.478BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )6 -2.882 -22.521DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )6 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-34.003 -23.526DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)7 -35.360 -22.819NET FAALİYET KARI (ZARARI)124.136 62.612BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9 124.136 62.612SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)10 -44.337 -12.568Cari Vergi Karşılığı-23.064 -5.529Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-21.273 -7.039SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)11 79.799 50.044DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI12 79.799 50.044Grubun Karı (Zararı)79.799 50.044Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026903BIST