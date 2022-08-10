***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler126.500 9.213 1.684 -320 93.888 127.760 102.276 461.001 461.001Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye126.500 9.213 1.684 -320 93.888 127.760 102.276 461.001 461.001Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-111 95.241 95.130 95.130Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı323 -17.688 101.359 -102.276 -18.282 -18.282Dağıtılan Temettü-18.282 -18.282 -18.282Yedeklere Aktarılan Tutarlar323 -17.688 119.641 -102.276 0 0Dönem Sonu Bakiyeler126.500 9.213 2.007 -431 76.200 229.119 95.241 537.849 537.849Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler139.700 170.707 2.007 -539 137.240 128.079 173.873 751.067 751.067Yeni Bakiye139.700 170.707 2.007 -539 137.240 128.079 173.873 751.067 751.067Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.005 190.206 188.201 188.201Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıKar Dağıtımı24.498 104.992 915 -173.873 -43.468 -43.468Dağıtılan Temettü1 -43.468 -43.468 -43.468Yedeklere Aktarılan Tutarlar24.498 104.992 44.383 -173.873 0 0Dönem Sonu Bakiyeler139.700 170.707 26.505 -2.544 242.232 128.994 190.206 895.800 895.800Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER466.445 466.445 324.537 0 324.537GARANTİ VE KEFALETLER0 0TAAHHÜTLER1 466.445 466.445 324.537 324.537Cayılamaz Taahhütler466.445 466.445 324.537 324.537Diğer Cayılamaz Taahhütler466.445 466.445 324.537 324.537TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0Swap Para Alım İşlemleriSwap Para Satım İşlemleriEMANET VE REHİNLİ KIYMETLER0 0EMANET KIYMETLER0 0REHİNLİ KIYMETLER0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI466.445 466.445 324.537 0 324.537Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı157.804 67.088Alınan Faizler443.841 zler-54.619 -59.580Alınan Ücret ve Komisyonlar-42.398 -28.319Elde Edilen Diğer Kazançlar4.298 2.507Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-68.677 -47.138Ödenen Vergiler-80.013 -33.874Diğer-44.628 -1.583Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-181.555 -111.090Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-24.000Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-83.745 -7.666Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-13.414 -14.426Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-88.790 -106.000Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)28.394 17.002Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-23.751 -44.002YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-11.557 3.727Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 657Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-16.707 -2.471Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller5.150 5.541FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-12.357 23.368Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit137.282 116.915Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-100.000 -70.000İhraç Edilen Sermaye AraçlarıTemettü Ödemeleri5-5-1 -43.468 -18.282Kiralamaya İlişkin Ödemeler-6.171 -5.265Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-47.665 -16.907Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5-6-1 57.753 26.457Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5-6-2 10.088 9.550Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)190.206 95.241 110.407 45.197DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-2.005 -111 -744 -25Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.005 -111 -744 -25Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.673 -139 -1.036 -31Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler668 28 292 6Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)188.201 95.130 109.663 45.172Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)40.569 1.241 41.810 55.586 1.362 56.948Nakit ve Nakit Benzerleri1 8.706 1.241 9.947 55.586 1.362 56.948Bankalar3 8.847 1.241 10.088 56.391 1.362 57.753Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-141 -141 -805 -805Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar31.863 31.863Diğer Finansal Varlıklar31.863 31.863Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 0 0Diğer Finansal VarlıklarİTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 1.242.897 49.985 1.292.882 1.122.463 48.751 1.171.214Krediler1.881.054 321.669 2.202.723 1.759.894 269.329 2.029.223Beklenen Zarar Karşılıkları (-)5 -638.157 -271.684 -909.841 -637.431 -220.578 -858.009SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)16 74.430 74.430 73.513 73.513Satış Amaçlı74.430 74.430 73.513 73.513ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0İştirakler (Net)8 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)12 21.899 21.899 21.201 21.201MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)13 9.353 9.353 7.897 7.897Diğer9.353 9.353 7.897 7.897YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0DİĞER AKTİFLER (Net)17 25.731 25.731 12.721 12.721VARLIKLAR TOPLAMI1.414.879 51.226 1.466.105 1.293.381 50.113 1.343.494YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLER3 262.907 262.907 370.900 370.900PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)4 85.346 85.346 48.633 48.633Bonolar85.346 85.346 48.633 48.633FONLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2 0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıFAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)6 2.784 2.784 6.041 6.041KARŞILIKLAR17.032 17.032 11.822 11.822Çalışan Hakları Karşılığı8 15.673 15.673 10.641 10.641Diğer Karşılıklar1.359 1.359 1.181 1.181CARİ VERGİ BORCU9 46.604 46.604 23.674 23.674ERTELENMİŞ VERGİ BORCU9 130.099 130.099 110.098 110.098SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5 17.005 8.528 25.533 16.674 4.585 21.259ÖZKAYNAKLAR12 895.800 895.800 751.067 751.067Ödenmiş Sermaye139.700 139.700 139.700 139.700Sermaye Yedekleri197.212 197.212 172.714 172.714Hisse Senedi İhraç Primleri170.707 170.707 170.707 170.707Diğer Sermaye Yedekleri26.505 26.505 2.007 2.007Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.544 -2.544 -539 -539Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerKar Yedekleri242.232 242.232 137.240 137.240Yasal Yedekler242.232 242.232 137.240 137.240Kar veya Zarar319.200 319.200 301.952 301.952Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı128.994 128.994 128.079 128.079Dönem Net Kâr veya Zararı190.206 190.206 173.873 173.873YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.457.577 8.528 1.466.105 1.338.909 4.585 1.343.494Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 443.841 280.460 238.307 138.516Kredilerden Alınan Faizler440.826 279.898 237.308 138.360Bankalardan Alınan Faizler3.015 562 999 156FAİZ GİDERLERİ (-)2 -34.848 -39.623 -18.579 -21.227Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-27.297 -34.626 -14.413 -18.098İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-5.510 -4.104 -3.296 -2.840Kiralama Faiz Giderleri-2.041 -893 -870 -289NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ408.993 240.837 219.728 117.289NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-42.398 -28.319 -21.468 -13.444Alınan Ücret ve Komisyonlar0 6 6Diğer6 6Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)12 -42.398 -28.325 -21.468 -13.450Diğer12 -42.398 -28.325 -21.468 -13.450TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)72.704 27.665 46.738 7.251Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)7.863 7.863Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)64.841 27.665 38.875 7.251DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5 5.294 3.682 3.214 6.704FAALİYET BRÜT KÂRI444.593 243.865 248.212 117.800BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )6 -28.730 -17.108 -25.848 0DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )6 0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-72.322 -45.961 -38.319 -22.435DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)7 -75.383 -46.652 -40.023 -23.833NET FAALİYET KARI (ZARARI)268.158 134.144 144.022 71.532BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9 268.158 134.144 144.022 71.532SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)10 -77.952 -38.903 -33.615 -26.335Cari Vergi Karşılığı-57.283 -21.946 -34.219 -16.417Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-20.669 -16.957 -9.918Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi604SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)11 190.206 95.241 110.407 45.197DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI12 190.206 95.241 110.407 45.197Grubun Karı (Zararı)190.206 95.241 110.407 45.197Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054343BIST