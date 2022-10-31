***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler126.500 9.213 1.684 -320 93.888 127.760 102.276 461.001 461.001Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye126.500 9.213 1.684 -320 93.888 127.760 102.276 461.001 461.001Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-111 137.589 137.478 137.478Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı316 43.352 319 -102.276 -58.289 -58.289Dağıtılan Temettü-58.289 -58.289 -58.289Yedeklere Aktarılan Tutarlar316 43.352 58.608 -102.276 0 0Dönem Sonu Bakiyeler126.500 9.213 2.000 -431 137.240 128.079 137.589 540.190 540.190Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler139.700 170.707 2.007 -539 137.240 128.079 173.873 751.067 751.067Yeni Bakiye139.700 170.707 2.007 -539 137.240 128.079 173.873 751.067 751.067Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.242 307.109 304.867 304.867Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıKar Dağıtımı24.498 105.907 0 -173.873 -43.468 -43.468Dağıtılan Temettü1 -43.468 -43.468 -43.468Yedeklere Aktarılan Tutarlar24.498 105.907 43.468 -173.873Dönem Sonu Bakiyeler139.700 170.707 26.505 -2.781 243.147 128.079 307.109 1.012.466 1.012.466Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER462.444 462.444 324.537 0 324.537GARANTİ VE KEFALETLER0 0TAAHHÜTLER1 462.444 462.444 324.537 324.537Cayılamaz Taahhütler462.444 462.444 324.537 324.537Diğer Cayılamaz Taahhütler462.444 462.444 324.537 324.537TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0Swap Para Alım İşlemleriSwap Para Satım İşlemleriEMANET VE REHİNLİ KIYMETLER0 0EMANET KIYMETLER0 0REHİNLİ KIYMETLER0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI462.444 462.444 324.537 0 324.537Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı273.535 140.807Alınan Faizler706.712 441.398Ödenen Faizler-70.784 -69.228Alınan Ücret ve Komisyonlar-62.642 -43.610Elde Edilen Diğer Kazançlar6.812 14.957Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-114.644 -70.897Ödenen Vergiler-124.708 -59.075Diğer-67.211 -72.738Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-323.594 -143.831Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-24.000Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-116.461 -31.177Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-13.875 -9.333Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-205.098 -116.595Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)35.840 13.274Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-50.059 -3.024YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-27.804 4.359Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 657Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-35.527 -5.057Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller7.723 8.759FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit41.155 -21.447Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit282.061 164.700Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-188.000 -120.000İhraç Edilen Sermaye AraçlarıTemettü Ödemeleri5-5-1 -43.468 -58.289Kiralamaya İlişkin Ödemeler-9.438 -7.858Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-36.708 -20.112Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5-6-1 57.753 26.457Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5-6-2 21.045 6.345Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)307.109 137.589 116.903 42.348DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-2.242 -111 -237 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.242 -111 -237 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.989 -139 -316Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler747 28 79Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)304.867 137.478 116.666 42.348Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)51.501 3.474 54.975 55.586 1.362 56.948Nakit ve Nakit Benzerleri1 17.390 3.474 20.864 55.586 1.362 56.948Bankalar3 17.571 3.474 21.045 56.391 1.362 57.753Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-181 -181 -805 -805Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar34.111 34.111Diğer Finansal Varlıklar34.111 34.111Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 0 0Diğer Finansal VarlıklarİTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 1.294.404 50.649 1.345.053 1.122.463 48.751 1.171.214Krediler1.956.014 351.508 2.307.522 1.759.894 269.329 2.029.223Beklenen Zarar Karşılıkları (-)5 -661.610 -300.859 -962.469 -637.431 -220.578 -858.009SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)16 89.444 89.444 73.513 73.513Satış Amaçlı89.444 89.444 73.513 73.513ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0İştirakler (Net)8 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)12 18.368 18.368 21.201 21.201MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)13 8.876 8.876 7.897 7.897Diğer8.876 8.876 7.897 7.897YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0DİĞER AKTİFLER (Net)17 26.102 26.102 12.721 12.721VARLIKLAR TOPLAMI1.488.695 54.123 1.542.818 1.293.381 50.113 1.343.494YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLER3 147.724 147.724 370.900 370.900PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)4 145.491 145.491 48.633 48.633Bonolar145.491 145.491 48.633 48.633FONLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2 0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıFAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)6 375 375 6.041 6.041KARŞILIKLAR20.016 20.016 11.822 11.822Çalışan Hakları Karşılığı8 18.638 18.638 10.641 10.641Diğer Karşılıklar1.378 1.378 1.181 1.181CARİ VERGİ BORCU9 41.925 41.925 23.674 23.674ERTELENMİŞ VERGİ BORCU9 138.040 138.040 110.098 110.098SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5 29.684 7.097 36.781 16.674 4.585 21.259ÖZKAYNAKLAR12 1.012.466 1.012.466 751.067 751.067Ödenmiş Sermaye139.700 139.700 139.700 139.700Sermaye Yedekleri197.212 197.212 172.714 172.714Hisse Senedi İhraç Primleri170.707 170.707 170.707 170.707Diğer Sermaye Yedekleri26.505 26.505 2.007 2.007Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.781 -2.781 -539 -539Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerKar Yedekleri243.147 243.147 137.240 137.240Yasal Yedekler243.147 243.147 137.240 137.240Kar veya Zarar435.188 435.188 301.952 301.952Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı128.079 128.079 128.079 128.079Dönem Net Kâr veya Zararı307.109 307.109 173.873 173.873YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.535.721 7.097 1.542.818 1.338.909 4.585 1.343.494Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 706.738 441.398 262.897 160.938Kredilerden Alınan Faizler703. 3.356 734 341 172FAİZ GİDERLERİ (-)2 -55.504 -59.977 -20.656 -20.354Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-39.350 -52.193 -12.053 -17.567İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-13.188 -6.485 -7.678 -2.381Kiralama Faiz Giderleri-2.966 -1.299 -925 -406NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ651.234 381.421 242.241 140.584NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-62.642 -43.610 -20.244 -15.291Alınan Ücret ve Komisyonlar1.538 29 1.538 23Diğer1.538 29 1.538 23Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)12 -64.180 -43.639 -21.782 -15.314Diğer12 -64.180 -43.639 -21.782 -15.314TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)110.541 31.589 37.837 3.924Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)10.111 2.248Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)100.430 31.589 35.589 3.924DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5 7.959 9.603 2.665 5.921FAALİYET BRÜT KÂRI707.092 379.003 262.499 135.138BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )6 -45.022 -42.729 -16.292 -25.621DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )6 0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-120.998 -71.000 -48.676 -25.039DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)7 -116.530 -73.568 -41.147 -26.916NET FAALİYET KARI (ZARARI)424.542 191.706 156.384 57.562BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9 424.542 191.706 156.384 57.562SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)10 -117.433 -54.117 -39.481 -15.214Cari Vergi Karşılığı-88.743 -40.823 -31.460 -18.877Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-28.690 -13.294 -8.021Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi3.663SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)11 307.109 137.589 116.903 42.348DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI12 307.109 137.589 116.903 42.348Grubun Karı (Zararı)307.109 137.589 116.903 42.348Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075402BIST