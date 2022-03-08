***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında e kte yer alan Bilgilendirme Politikası'nın kabul edilmesine ve yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasınakarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008555BIST