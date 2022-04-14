***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17. Maddesi çerçevesinde hazırlanan Bilgilendirme Politikası Şirketimizin 14.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, katılan pay sahiplerince oy birliğiyle onaylanmış ve kabul edilmiştir.Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020925BIST