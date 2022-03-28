***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesine ilişkin Tadili, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2022 tarih E-29833736-105.01.01.01-18942 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, SPK onaylı esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013405BIST