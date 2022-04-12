***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.03.2022 tarihli özel durum açıklaması ile şirketimiz Esas Sözleşmesinin " Sermaye" başlıklı 6.maddesinin değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı bildirilmişti.Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil metni 11.04.2022 Tarihinde tescil edilmiş ve 11.04.2022 tarihli 10556 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019811BIST