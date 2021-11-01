***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2021 - 30.09.2021 tarihleri arası Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ekte bilgilerinize sunulmaktadır.Saygılarımızla,Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973812BIST