***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme DokümanlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 15.03.2022Genel Kurul Tarihi 14.04.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Four Points by Sheraton Oteli, Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.4 - Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,7 - Kârın kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'nci maddesi çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Bilgilendirme Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması12 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.04.2021 tarih 2021/33 sayılı kararı ile kabul edilen İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esasların görüşülmesi ve onaya sunulması13 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirketin 2021 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi14 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.15 - Denetçinin seçimi.16 - Boşta kalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, seleflerinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması, Bağımsız Üyelerin belirlenmesi17 - TTK'nın 505 ve devamı maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 18. maddesi uyarınca Borçlanma aracı ihracı için Yönetim Kuruluna verilen yetki süresinin uzatılması18 - Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.19 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi.20 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti 14042022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2021 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu Katılım Prosedürü.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012535BIST