***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.04.2022 16:47
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 15.03.2022
Genel Kurul Tarihi 14.04.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Four Points by Sheraton Oteli, Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.
5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
7 - Kârın kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'nci maddesi çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Bilgilendirme Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması
12 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.04.2021 tarih 2021/33 sayılı kararı ile kabul edilen İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esasların görüşülmesi ve onaya sunulması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirketin 2021 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
14 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
15 - Denetçinin seçimi.
16 - Boşta kalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, seleflerinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması, Bağımsız Üyelerin belirlenmesi
17 - TTK'nın 505 ve devamı maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 18. maddesi uyarınca Borçlanma aracı ihracı için Yönetim Kuruluna verilen yetki süresinin uzatılması
18 - Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
19 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi.
20 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti 14042022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2021 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu Katılım Prosedürü.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin 14.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur. Ayrıca 14.04.2022 tarhii itibariyla Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden ayrılan Sn. Ayşe Can Özyeğin Oktay ve Sn. Fevzi Bozer'in üyelik süresini tamamlamak üzere seçilen Sn. Orkun Oğuz ve Sn. Demet Özdemir'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ilişkin Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişleri ekte kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 3 Bağımsızlık Beyanı DEMET ÖZDEMİR.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Bağımsızlık Beyanı ORKUN OĞUZ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5 Demet Özdemir-Özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 6 Orkun Oğuz Özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020686
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