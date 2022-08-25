***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
25.08.2022 09:38
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.08.2022 tarihinde gece saatlerinde NTV ve diğer basın yayın organlarında Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Nureddin Nebati'nin açıklamalarına yer verilerek alt gelir düzeyindeki vatandaşların borçlarına yönelik bir destek paketi düzenlemesinin yürürlüğe gireceğine ilişkin haberler yer almıştır. Söz konusu haberde varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 Türk Lirasına kadar olan icra takibindeki borçların devlet tarafından üstlenileceğinden bahsedilmiştir. Bu nedenle ve SPK II. 15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği 9. Maddesi gereğince bu açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. Haberde bahsedildiği şekliyle yürürlüğe girmesi durumunda, bahse konu düzenlemenin kapsadığı alacakların Şirketimiz tahsili gecikmiş alacak portföyü içerisindeki payının %1,5 - %2,0 arasında olacağı öngörülmekte olup şirketimiz finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. Konuyla ilgili olarak şirketimizi ilgilendiren önemli bir gelişme olması durumunda gerekli açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058282
BIST
17:593.060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
0
En Düşük
0
17:5918,1589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0172
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1652
En Düşük
18,1333
17:5918,1901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0983
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,2374
En Düşük
18,0804
17:591.028,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,43
|Açılış
|: 1.028,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.028,42
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ADEL
|31,76
|46.462.971
|% 0,00
|
|ADESE
|0,97
|154.232.326
|% 0,00
|
|AFYON
|4,44
|68.475.306
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% 0,00
|
|AKSA
|56,45
|138.945.161
|% 0,00
|
|ADEL
|31,76
|46.462.971
|% 0,00
|
|ADESE
|0,97
|154.232.326
|% 0,00
|
|AFYON
|4,44
|68.475.306
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% 0,00
|
|AKSA
|56,45
|138.945.161
|% 0,00
|
|THYAO
|68,65
|11.072.368.727
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% 0,00
|
|GARAN
|23,42
|3.753.746.813
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,80
|2.464.534.438
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,35
|1.018.231.843
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1568
|18,1589
|% 0,09
|
|Euro
|18,1764
|18,1901
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,4617
|21,5693
|% 0,63
|
|Frank
|18,7995
|18,9128
|% 0,58
|
|Riyal
|4,8164
|4,8406
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|9,98
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|5,73
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.885
|6.946
|31,00
|
|Yarım
|3.355
|3.396
|15,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.697
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,35
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,14
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,31
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
10:02XU100
Endeks 3, 060 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 70, 458.00 milyon TL de
-
17:57RYSAS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 522, 307 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, GUBRF
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, BIMAS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 68 kaybederek (% -1.58 ) 2, 729