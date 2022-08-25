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***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

25.08.2022 09:38
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Açıklamalar

24.08.2022 tarihinde gece saatlerinde NTV ve diğer basın yayın organlarında Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Nureddin Nebati'nin açıklamalarına yer verilerek alt gelir düzeyindeki vatandaşların borçlarına yönelik bir destek paketi düzenlemesinin yürürlüğe gireceğine ilişkin haberler yer almıştır.  Söz konusu haberde varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 Türk Lirasına kadar olan icra takibindeki borçların devlet tarafından üstlenileceğinden bahsedilmiştir. Bu nedenle ve SPK II. 15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği 9. Maddesi gereğince bu açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. Haberde bahsedildiği şekliyle yürürlüğe girmesi durumunda, bahse konu düzenlemenin kapsadığı alacakların Şirketimiz tahsili gecikmiş alacak portföyü içerisindeki payının  %1,5 - %2,0 arasında olacağı öngörülmekte olup şirketimiz finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. Konuyla ilgili olarak şirketimizi ilgilendiren önemli bir gelişme olması durumunda gerekli açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058282


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