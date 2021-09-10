***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniSözkonusu Yönetim Kurulu Kararı iptal edilerek, yeni karar alınmıştır.İptal Edilen Süreçİhraç Tavanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963243BIST