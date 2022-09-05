***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeniİhraç tavanına ilişkin olarak 16.08.2022 tarihinde açıklanan yönetim kurulu kararının iptal edilerek yeni bir yönetim kurulu kararı alınması dolayısıyla KAP sisteminde yeni bir süreç başlatılmıştır.İptal Edilen Süreçİhraç Tavanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060130BIST