***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
05.09.2022 13:38
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
İhraç tavanına ilişkin olarak 16.08.2022 tarihinde açıklanan yönetim kurulu kararının iptal edilerek yeni bir yönetim kurulu kararı alınması dolayısıyla KAP sisteminde yeni bir süreç başlatılmıştır.
İptal Edilen Süreç
İhraç Tavanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060130
BIST
17:533.364
En Yüksek
|Değişim
|: 4,39%
|| 141,50
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.367
En Düşük
3.248
17:5318,2270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:5318,0997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0192
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:531.003,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 1.003,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:53
|KRDMD
|12,88
|2.743.573.346
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.796.721
|% 9,99
|
|ZRGYO
|3,75
|70.933.676
|% 9,97
|
|PETUN
|34,64
|40.990.409
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.565.447
|% 9,97
|
|MTRKS
|42,78
|51.603.828
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|22.164.057
|% -9,94
|
|ULUSE
|129,70
|79.804.798
|% -8,92
|
|MOBTL
|2,28
|218.670.390
|% -6,56
|
|EGGUB
|72,00
|112.167.474
|% -6,19
|
|YKBNK
|8,21
|11.137.438.180
|% 5,12
|
|THYAO
|75,65
|9.463.638.782
|% 5,36
|
|EREGL
|30,98
|7.832.051.942
|% 9,94
|
|GARAN
|25,56
|7.130.007.254
|% 4,84
|
|AKBNK
|14,30
|6.657.028.075
|% 9,75
|
|YKBNK
|8,21
|11.137.438.180
|% 5,12
|
|EKGYO
|4,39
|4.588.157.580
|% 8,40
|
|AKBNK
|14,30
|6.657.028.075
|% 9,75
|
|ISCTR
|9,70
|4.419.496.625
|% 9,73
|
|GARAN
|25,56
|7.130.007.254
|% 4,84
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2169
|18,2270
|% 0,15
|
|Euro
|18,0909
|18,0997
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,9168
|21,0217
|% 0,13
|
|Frank
|18,4974
|18,6088
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8335
|4,8578
|% 0,14
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-0,32
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,19
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.758
|6.817
|52,00
|
|Yarım
|3.293
|3.333
|26,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,13
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,04
|
|B. Petrol
|96,83
|96,83
|3,81
|
Seans Raporu
17:53
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 180, 65 artarak (% 5.17 ) 3, 675
-
17:59XU100
Endeks 3, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 31 üstünde . İşlem hacmi 99, 876.00 milyon TL de
-
17:59VAKBN
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 458, 290 adet işlem
-
17:56ISDMR
Yüzde 9.70 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 434, 886 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 3 üstünde . İşlem hacmi 98, 831.00 milyon TL de