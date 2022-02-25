***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteKağıthane Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemini kapsayan Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan, BDDK ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.Saygılarımızla.Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004584BIST