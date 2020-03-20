***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
20.03.2020 16:39
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2019 tarih ve 23/510 sayılı kararı ile yurt içinde halk arz edilmeksizin veya yurt dışında ihraç edilecek ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgesinde belirtilmiş olan yetkili kuruluş 17.03.2020 tarihi itibarıyla Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak güncellenmiş olup ekte bilgilerinize arz olunmaktadır.
Saygılarımızla,
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831058
BIST
18:0085.687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 491,92
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
18:006,5357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0086
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
18:007,0184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
18:00315,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 4,99
|Açılış
|: 315,01
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|13,20
|100.006.728
|% 10,00
|
|BIZIM
|8,25
|21.127.756
|% 10,00
|
|KFEIN
|8,69
|20.823.807
|% 10,00
|
|ORMA
|3,19
|6.812
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|18.590
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|236.321.731
|% -9,59
|
|MTRYO
|4,76
|19.074
|% -9,33
|
|KLMSN
|10,63
|35.227.014
|% -5,17
|
|ISYAT
|2,85
|174.177.214
|% -4,36
|
|BIMAS
|50,05
|178.545.313
|% -4,12
|
|GARAN
|7,47
|864.371.851
|% -1,45
|
|THYAO
|7,99
|539.343.925
|% 0,63
|
|ASELS
|21,34
|444.576.367
|% 1,14
|
|ECILC
|3,32
|257.735.477
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,91
|252.778.157
|% 0,53
|
|YKBNK
|1,91
|252.778.157
|% 0,53
|
|GARAN
|7,47
|864.371.851
|% -1,45
|
|TSPOR
|1,98
|236.321.731
|% -9,59
|
|ODAS
|1,22
|133.701.814
|% 3,39
|
|ISFIN
|3,07
|248.184.065
|% 7,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7369
|7,7757
|% 3,24
|
|Frank
|6,6309
|6,6709
|% 0,31
|
|Riyal
|1,7339
|1,7426
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.494
|1.494
|22,35
|
|Altın Gr.
|315
|315
|4,69
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,64
|12,67
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|2,67
|2,68
|0,13
|
|B. Petrol
|28,28
|28,28
|-0,19
|
Seans Raporu
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17:58KAREL
Yüzde 9.35 oranında artışla 11.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 844, 995 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -319, 37 kaybederek (% -0.31 ) 103, 230
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17:56
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17:56XU100
Endeks 85, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 6, 305.00 milyon TL de
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17:56FONET
Yüzde 5.43 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 601, 417 adet işlem