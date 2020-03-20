***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.04.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2019 tarih ve 23/510 sayılı kararı ile yurt içinde halk arz edilmeksizin veya yurt dışında ihraç edilecek ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgesinde belirtilmiş olan yetkili kuruluş 17.03.2020 tarihi itibarıyla Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak güncellenmiş olup ekte bilgilerinize arz olunmaktadır.Saygılarımızla,GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831058BIST