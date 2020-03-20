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***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

20.03.2020 16:39
GÜNCEL HABERLER



***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2019 tarih ve 23/510 sayılı kararı ile yurt içinde halk arz edilmeksizin veya yurt dışında ihraç edilecek ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgesinde belirtilmiş olan yetkili kuruluş 17.03.2020 tarihi itibarıyla Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak güncellenmiş olup ekte bilgilerinize arz olunmaktadır. 
Saygılarımızla,
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831058


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Alış Satış %  
Altın Ons 1.494 1.494 22,35  
Altın Gr. 315 315 4,69  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,64 12,67 0,54  
Gümüş Gr. 2,67 2,68 0,13  
B. Petrol 28,28 28,28 -0,19  
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