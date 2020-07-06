***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
06.07.2020 18:04
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 3 Nisan 2020 tarihli, 2020/80 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 900.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile ihraç edilmesi kararına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan 29 Haziran 2020 tarihli başvuruya ait başvuru formu ile ihraç belgesi bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla,
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855214
BIST
18:05118.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 2.736,77
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.512
En Düşük
116.674
18:056,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
18:057,7730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0451
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
18:05393,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,45
|Açılış
|: 393,59
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.932.672
|% 10,00
|
|SKTAS
|3,41
|26.438.523
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|735.278
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.248.872
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|278.367.147
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.414.104
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|2.638.887
|% -9,82
|
|EGCYO
|1,24
|747.497
|% -6,77
|
|GLRYH
|12,35
|21.592.593
|% -5,73
|
|KRDMA
|4,55
|28.513.332
|% -5,21
|
|TKFEN
|17,81
|1.406.363.664
|% 5,89
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 4,01
|
|KRDMD
|3,22
|908.629.555
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 9,52
|
|SKBNK
|1,74
|521.618.607
|% 8,75
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 5,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5438
|8,5866
|% 0,07
|
|Frank
|7,2622
|7,3060
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8244
|1,8335
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|6,98
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,54
|
|Cumhuriyet
|2.551
|2.571
|16,90
|
|Tam
|2.626
|2.638
|17,40
|
|Yarım
|1.275
|1.291
|8,50
|
|Çeyrek
|638
|646
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,22
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,02
|0,05
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,33
|