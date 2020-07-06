***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 3 Nisan 2020 tarihli, 2020/80 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 900.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile ihraç edilmesi kararına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan 29 Haziran 2020 tarihli başvuruya ait başvuru formu ile ihraç belgesi bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855214BIST