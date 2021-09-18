***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 10 Eylül 2021 tarihli, 2021/48 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 900.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile ihraç edilmesi kararına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 16 Eylül 2021 tarihinde başvuru yapılmış olup, başvuru formu ve onaysız ihraç belgesi ektedir.Saygılarımızla,Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964414BIST