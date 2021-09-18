***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
18.09.2021 00:10
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 10 Eylül 2021 tarihli, 2021/48 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 900.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile ihraç edilmesi kararına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 16 Eylül 2021 tarihinde başvuru yapılmış olup, başvuru formu ve onaysız ihraç belgesi ektedir.
Saygılarımızla,
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964414
BIST
17:591.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.427
En Düşük
1.412
17:598,6605
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1347
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
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8,6605
En Düşük
8,5060
17:5910,1884
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1295
|Açılış
|: 10,0750
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|Önceki Kapanış
|: 9,9950
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10,1884
En Düşük
10,0237
17:59487,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 7,22
|Açılış
|: 487,76
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|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TEZOL
|18,44
|13.342.207
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.345.984
|% 9,95
|
|AKYHO
|2,71
|32.637.000
|% 9,72
|
|GLRYH
|2,62
|15.259.778
|% 8,71
|
|SNKRN
|26,56
|1.045.989
|% 8,41
|
|ISKPL
|7,21
|262.844.439
|% -9,99
|
|KTSKR
|64,90
|24.322.523
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|NUGYO
|14,69
|34.343.342
|% -9,43
|
|ORCAY
|16,92
|186.150.028
|% -8,29
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|EREGL
|17,04
|608.198.491
|% -0,41
|
|YEOTK
|51,40
|523.131.694
|% -0,77
|
|TUPRS
|108,70
|516.181.620
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,45
|486.049.216
|% -0,81
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,73
|489.743.487
|% -2,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6280
|8,6605
|% 1,58
|
|Euro
|10,1258
|10,1884
|% 1,29
|
|Sterlin
|11,8457
|11,9051
|% 1,07
|
|Frank
|9,2438
|9,2995
|% 1,03
|
|Riyal
|2,3008
|2,3123
|% 1,54
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|0,74
|
|Altın Gr.
|488
|488
|7,24
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.258
|18,00
|
|Tam
|3.191
|3.273
|18,03
|
|Yarım
|1.542
|1.583
|8,72
|
|Çeyrek
|774
|792
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,43
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|-0,42
|
Seans Raporu
17:59
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 56 kaybederek (% -0.29 ) 1, 240
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, AKYHO, TEZOL
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, ISKPL, IHGZT
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17:57
DOCO, TEZOL, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
ORCAY, KTSKR, ERBOS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında