***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.08.2022, 23.08.2022, 05.09.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere toplam 1.500.000.000-TL (birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) tutarına kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.09.2022 tarih ve 54/1420 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi veekini kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066439BIST