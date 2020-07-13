***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç izin belgesi ve başvuru formumuza ilişkindir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.04.2020İhraç Tavanı Tutarı 900.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 29.06.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.07.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.07.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere toplam 900.000.000-TL (dokuzyüzmilyon Türk Lirası) tutarına kadar borçlanma aracı ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.07.2020 tarih ve 41/842 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İlgili karar ve İhraç Başvuru Formumuz ekte bilgilerinize arz olunmaktadır. Saygılarımızla, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve eki.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859294BIST