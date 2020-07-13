***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.07.2020 11:20
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç izin belgesi ve başvuru formumuza ilişkindir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 900.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.06.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.07.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.07.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere toplam 900.000.000-TL (dokuzyüzmilyon Türk Lirası) tutarına kadar borçlanma aracı ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.07.2020 tarih ve 41/842 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İlgili karar ve İhraç Başvuru Formumuz ekte bilgilerinize arz olunmaktadır. Saygılarımızla, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve eki.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859294
BIST
14:08117.628
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 2.819,84
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.703
En Düşük
116.126
14:086,8672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
14:087,7865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0254
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
14:08399,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,46
|Açılış
|: 399,42
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|16.236.310
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.336.093
|% 10,00
|
|KONYA
|322,90
|60.778.045
|% 9,98
|
|BFREN
|414,40
|13.162.862
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|1.937.538
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|OSMEN
|11,92
|49.826
|% -8,31
|
|TSPOR
|5,86
|444.858.974
|% -6,09
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|EKGYO
|2,24
|1.095.352.109
|% 3,70
|
|THYAO
|12,01
|693.921.038
|% 1,52
|
|ODAS
|2,87
|479.631.800
|% 6,69
|
|TSPOR
|5,86
|444.858.974
|% -6,09
|
|GARAN
|7,95
|406.834.161
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,24
|1.095.352.109
|% 3,70
|
|ODAS
|2,87
|479.631.800
|% 6,69
|
|IHLGM
|1,78
|234.633.802
|% 7,88
|
|YKBNK
|2,39
|258.132.670
|% 4,37
|
|SKBNK
|1,61
|161.696.838
|% 4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6275
|8,6707
|% -0,08
|
|Frank
|7,2593
|7,3030
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|10,61
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,51
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.615
|9,90
|
|Tam
|2.675
|2.683
|10,20
|
|Yarım
|1.298
|1.312
|5,00
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,17
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,22
|0,09
|
|B. Petrol
|42,54
|42,54
|-0,70
|