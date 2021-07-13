***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.07.2021 10:40
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt içinde 900.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 900.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12 Temmuz 2021 tarihli, 2021/40 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 900.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile ihraç edilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla, GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950557
BIST
10:331.353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,95
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.351
10:338,6270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0082
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6060
10:3310,2378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0149
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2129
10:33501,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,41
|Açılış
|: 501,87
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,02
BIST En Aktif Hisseler10:31
|YAPRK
|33,04
|5.109.764
|% 7,13
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|BALAT
|4,89
|14.822
|% 5,16
|
|SODSN
|22,04
|11.218
|% 4,75
|
|FADE
|14,16
|13.729.914
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|4.531.163
|% -9,94
|
|EUKYO
|6,70
|812.893
|% -9,83
|
|AYCES
|60,00
|35.880
|% -7,69
|
|MARTI
|1,90
|6.031.367
|% -6,40
|
|GARAN
|8,59
|228.777.070
|% -0,58
|
|THYAO
|13,16
|124.643.485
|% -0,60
|
|SASA
|26,34
|82.694.014
|% -0,45
|
|KRDMD
|7,16
|80.765.781
|% -0,28
|
|PETKM
|5,32
|79.990.200
|% 0,57
|
|PEKGY
|1,08
|38.642.093
|% -4,42
|
|YKBNK
|2,25
|66.483.232
|% -0,88
|
|GARAN
|8,59
|228.777.070
|% -0,58
|
|EKGYO
|1,79
|34.017.060
|% -1,10
|
|PETKM
|5,32
|79.990.200
|% 0,57
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6208
|8,6243
|% -0,13
|
|Euro
|10,2310
|10,2357
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9276
|11,9874
|% -0,22
|
|Frank
|9,3833
|9,4398
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2917
|2,3032
|% -0,16
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|4,62
|
|Altın Gr.
|502
|503
|1,04
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,25
|