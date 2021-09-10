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***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

10.09.2021 17:48



***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt içinde 900.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 10.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 900.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10 Eylül 2021 tarihli, 2021/48 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 900.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile ihraç edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, 12 Temmuz 2021 tarihli, 2021/40 no.lu YK kararı iptal edilmiştir. Saygılarımızla, GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963244


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