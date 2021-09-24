***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.09.2021 11:54
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç izin belgesine ilişkindir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 900.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.09.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.09.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.09.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere toplam 900.000.000-TL (dokuzyüzmilyon Türk Lirası) tutarına kadar borçlanma aracı ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.09.2021 tarih ve 49/1399 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İlgili karar ekte bilgilerinize arz olunmaktadır. Saygılarımızla, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965109
BIST
13:141.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,22
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.383
13:148,8288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0669
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8621
En Düşük
8,7526
13:1410,3722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0631
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
13:14498,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 7,36
|Açılış
|: 498,26
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler13:14
|YEOTK
|73,20
|160.199.459
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|7.087.800
|% 9,94
|
|RALYH
|5,13
|6.915.081
|% 9,85
|
|OYLUM
|11,61
|21.543.019
|% 9,74
|
|KERVN
|0,49
|716.758
|% 8,89
|
|BASCM
|9,00
|133.433
|% -10,00
|
|KTSKR
|54,35
|10.106.238
|% -8,81
|
|AGYO
|3,00
|26.753.454
|% -8,54
|
|ISBIR
|57,00
|1.418.072
|% -7,62
|
|AKYHO
|2,34
|35.642.346
|% -6,02
|
|GARAN
|8,98
|932.651.216
|% -2,18
|
|KIMMR
|4,01
|687.533.669
|% -5,20
|
|THYAO
|13,43
|544.886.555
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,33
|311.220.921
|% -2,51
|
|AKBNK
|5,17
|300.283.203
|% -2,45
|
|KIMMR
|4,01
|687.533.669
|% -5,20
|
|YKBNK
|2,33
|311.220.921
|% -2,51
|
|EKGYO
|1,80
|212.156.842
|% -1,10
|
|GARAN
|8,98
|932.651.216
|% -2,18
|
|AKBNK
|5,17
|300.283.203
|% -2,45
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8260
|8,8288
|% 0,76
|
|Euro
|10,3580
|10,3722
|% 0,61
|
|Sterlin
|12,0740
|12,1346
|% 0,74
|
|Frank
|9,5293
|9,5867
|% 0,97
|
|Riyal
|2,3485
|2,3603
|% 0,84
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|11,51
|
|Altın Gr.
|498
|498
|7,08
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|36,00
|
|Tam
|3.280
|3.362
|40,53
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|19,60
|
|Çeyrek
|795
|813
|9,81
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,09
|
|B. Petrol
|77,44
|77,44
|0,21
|