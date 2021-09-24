***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç izin belgesine ilişkindir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 10.09.2021İhraç Tavanı Tutarı 900.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.09.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 23.09.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.09.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere toplam 900.000.000-TL (dokuzyüzmilyon Türk Lirası) tutarına kadar borçlanma aracı ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.09.2021 tarih ve 49/1399 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İlgili karar ekte bilgilerinize arz olunmaktadır. Saygılarımızla, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965109BIST