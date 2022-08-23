***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.08.2022 19:12
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.08.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.08.2022 tarihinde duyurulan 2022/37 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Türk Lirası cinsinden toplamda 1.500.000.000.-TL (birmilyarbeşyüzmilyontürklirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 23 Ağustos 2022 tarihinde başvuru yapılmış olup, başvuru formu ve onaysız ihraç belgesini ekte yeralmaktadır. Saygılarımızla, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu 23082022.pdf
EK: 2 ihrac belgesi ve eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057882
BIST
18:053.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 59,03
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.132
En Düşük
3.070
18:0518,1317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0665
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
18:0518,0685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0898
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,1588
En Düşük
17,9383
18:051.017,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,61
|Açılış
|: 1.017,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.021,36
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|13,42
|65.013.915
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|15.198.934
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|90.999.651
|% 10,00
|
|OBASE
|15,84
|142.565.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|1.008.475
|% 10,00
|
|SANFM
|18,10
|30.740.022
|% -9,50
|
|ULUSE
|142,00
|34.010.144
|% -8,03
|
|KGYO
|17,38
|33.417.418
|% -7,55
|
|DIRIT
|3,99
|387.709
|% -7,21
|
|DOBUR
|46,82
|2.132.431
|% -5,76
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|THYAO
|67,80
|5.290.049.415
|% 0,07
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|SISE
|25,62
|3.219.137.673
|% 0,95
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|ALBRK
|2,29
|636.644.156
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.157.867.387
|% 9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1100
|18,1165
|% 0,28
|
|Euro
|18,0365
|18,0680
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,3444
|21,4514
|% 0,81
|
|Frank
|18,7043
|18,8170
|% 0,33
|
|Riyal
|4,8086
|4,8327
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|10,29
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|9,71
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.832
|6.907
|25,00
|
|Yarım
|3.329
|3.377
|12,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.688
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,11
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,10
|
|B. Petrol
|100
|100
|3,77
|