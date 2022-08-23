***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 16.08.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 23.08.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 16.08.2022 tarihinde duyurulan 2022/37 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Türk Lirası cinsinden toplamda 1.500.000.000.-TL (birmilyarbeşyüzmilyontürklirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 23 Ağustos 2022 tarihinde başvuru yapılmış olup, başvuru formu ve onaysız ihraç belgesini ekte yeralmaktadır. Saygılarımızla, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu 23082022.pdfEK: 2 ihrac belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057882BIST