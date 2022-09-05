***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.09.2022 13:38
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt içinde 1.500.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.08.2022
Ek Açıklamalar
İhraç tavanına ilişkin olarak 16.08.2022 tarihinde açıklanan yönetim kurulu kararının iptal edilerek yeni bir yönetim kurulu kararı alınması dolayısıyla KAP sisteminde yeni bir süreç başlatılmıştır. 23.08.2022 tarihinde yapılan SPK başvurusuna ilişkin onay süreci devam etmektedir. Şirketimizin 05.09.2022 tarihli ve 2022/38 sayılı yönetim kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Türk Lirası cinsinden 1.500.000.000 TL (birmilyarbeşyüzmilyontürklirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 48 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tüm şart ve hükümlerin belirlenmesine, bu konuda daha önce alınmış olan 16.08.2022 tarihli ve 2022/37 no.lu yönetim kurulu kararının iptal edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060131
BIST
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|KRDMD
|12,88
|2.743.522.625
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.796.721
|% 9,99
|
|ZRGYO
|3,75
|70.250.775
|% 9,97
|
|PETUN
|34,64
|40.927.052
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.565.447
|% 9,97
|
|MTRKS
|42,78
|51.505.904
|% -9,97
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|DOGUB
|10,15
|22.156.536
|% -9,94
|
|ULUSE
|129,90
|79.686.906
|% -8,78
|
|MOBTL
|2,27
|218.504.786
|% -6,97
|
|EGGUB
|72,05
|111.931.080
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|YKBNK
|8,18
|11.044.176.947
|% 4,74
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|THYAO
|75,50
|9.395.468.757
|% 5,15
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|EREGL
|30,98
|7.830.833.715
|% 9,94
|
|GARAN
|25,44
|7.071.359.112
|% 4,35
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|AKBNK
|14,27
|6.629.371.966
|% 9,52
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|YKBNK
|8,18
|11.044.176.947
|% 4,74
|
|EKGYO
|4,38
|4.567.115.712
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,27
|6.629.371.966
|% 9,52
|
|ISCTR
|9,69
|4.358.335.150
|% 9,62
|
|GARAN
|25,44
|7.071.359.112
|% 4,35
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,2169
|18,2270
|% 0,15
|
|Euro
|18,0909
|18,0997
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,9258
|21,0307
|% 0,17
|
|Frank
|18,5001
|18,6116
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8335
|4,8578
|% 0,14
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,95
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|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,72
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.758
|6.818
|53,00
|
|Yarım
|3.293
|3.334
|27,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,14
|0,07
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|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,02
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|B. Petrol
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|96,86
|3,84
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