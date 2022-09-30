***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.09.2022 19:08
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.09.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere toplam 1.500.000.000-TL (birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) tutarına kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.09.2022 tarih ve 54/1420 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve ekini kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı ihraç belgesi ve eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066437
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
18:0518,1707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
18:05990,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,34
|Açılış
|: 990,27
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5154
|18,5257
|% 0,11
|
|Euro
|18,1591
|18,1813
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,6458
|20,7494
|% 0,67
|
|Frank
|18,7082
|18,8209
|% -0,96
|
|Riyal
|4,9155
|4,9402
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|1,53
|
|Altın Gr.
|990
|990
|2,11
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.645
|6.746
|14,00
|
|Yarım
|3.233
|3.298
|7,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,05
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|0,12
|
|B. Petrol
|85,25
|85,25
|-1,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
-
17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem