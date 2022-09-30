***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.09.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 23.08.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.09.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere toplam 1.500.000.000-TL (birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) tutarına kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.09.2022 tarih ve 54/1420 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve ekini kamuoyunun bilgilerine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı ihraç belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066437BIST