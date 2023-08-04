***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 31.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 3.900.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 04.08.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 31.07.2023 tarihinde duyurulan 2023/26 no.lu Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Türk Lirası cinsinden toplamda 3.900.000.000.-TL (üçmilyardokuzyüzmilyontürklirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 4 Ağustos 2023 tarihinde başvuru yapılmış olup, başvuru formu ve onaysız ihraç belgesi ekte yeralmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu 04082023.pdfEK: 2 Onaysız ihraç belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180954BIST