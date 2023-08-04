***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.08.2023 18:14
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 31.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 3.900.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.08.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31.07.2023 tarihinde duyurulan 2023/26 no.lu Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Türk Lirası cinsinden toplamda 3.900.000.000.-TL (üçmilyardokuzyüzmilyontürklirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 4 Ağustos 2023 tarihinde başvuru yapılmış olup, başvuru formu ve onaysız ihraç belgesi ekte yeralmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu 04082023.pdf
EK: 2 Onaysız ihraç belgesi ve eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180954
BIST