***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.09.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarGelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969604BIST