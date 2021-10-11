***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
11.10.2021 18:25
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesinin eki olan 30.06.2021 tarihli bağımsız denetim raporu tarafınıza sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969611
BIST
18:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.420
En Düşük
1.402
18:058,9852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0168
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9852
En Düşük
8,9134
18:0510,4018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0189
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4108
En Düşük
10,3299
18:05507,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,32
|Açılış
|: 507,16
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|205,70
|369.026
|% 10,00
|
|KRONT
|38,78
|67.638.300
|% 9,98
|
|MAALT
|197,20
|10.295.710
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|823.132
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|36.249.809
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|220.577.590
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|100.260.624
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|9.383.917
|% -9,98
|
|DOKTA
|28,72
|1.839.158
|% -9,97
|
|YEOTK
|85,45
|64.441.300
|% -9,96
|
|GARAN
|9,44
|1.356.070.580
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,81
|946.559.178
|% 5,91
|
|EREGL
|17,56
|874.021.211
|% 2,87
|
|TUPRS
|125,80
|694.484.109
|% 2,28
|
|SISE
|8,12
|551.186.720
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,42
|385.141.392
|% 2,11
|
|GARAN
|9,44
|1.356.070.580
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,81
|946.559.178
|% 5,91
|
|EKGYO
|1,79
|232.723.027
|% 0,56
|
|ODAS
|1,52
|176.299.511
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9793
|8,9852
|% 0,19
|
|Euro
|10,3948
|10,4018
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,1905
|12,2516
|% 0,14
|
|Frank
|9,6410
|9,6991
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3855
|2,3975
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-0,79
|
|Altın Gr.
|507
|507
|0,08
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|83,94
|83,94
|1,55
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KRDMD
Yüzde 4.98 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 719, 162 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, VESTL, ARCLK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 34 artarak (% 1.50 ) 1, 244
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, PAMEL, DOBUR, KSTUR, PRKAB, MAALT, AKFGY, EDIP, AKSUE, YONGA
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUTPO, YEOTK, KERVN, GESAN, YUNSA