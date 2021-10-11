***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.09.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarGelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesinin eki olan 31.12.2019 tarihli bağımsız denetim raporu tarafınıza sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969613BIST