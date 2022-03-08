***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında ekte yer alan Kâr Dağıtım Politikası'nın kabul edilmesine ve yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008556BIST