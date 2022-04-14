***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 14.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda, ekte yer alan Kâr Dağıtım Politikası katılanların oy birliğiyle onaylanmıştır ve kabul edilmiştir.Kamuoyunun Bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020905BIST