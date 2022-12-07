***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.12.2022 16:18
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 07.12.2022 tarih ve E-18454353-100.06-13131 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir.
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" kapsamında mevcut durum itibarıyla Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085265
BIST
16:304.934
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -66,49
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.882
16:3018,6416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:3019,7300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0300
|Açılış
|: 19,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,7500
En Düşük
19,5800
16:301.065,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,79
|Açılış
|: 1.065,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.065,47
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:30
|YESIL
|4,40
|60.748.453
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|541.150.797
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|191.373.628
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|32.887.817
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.338.208
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|EUREN
|15,23
|781.740.124
|% -9,05
|
|HEDEF
|21,40
|28.456.372
|% -8,55
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|KRDMD
|17,62
|12.191.120.030
|% -0,45
|
|THYAO
|137,10
|7.194.888.796
|% 1,11
|
|ASELS
|50,70
|5.186.556.095
|% 3,38
|
|PETKM
|18,11
|4.384.641.843
|% 0,61
|
|EREGL
|41,68
|3.550.426.994
|% -2,11
|
|KRDMD
|17,62
|12.191.120.030
|% -0,45
|
|EKGYO
|7,18
|2.077.807.776
|% -0,83
|
|PETKM
|18,11
|4.384.641.843
|% 0,61
|
|ADESE
|1,95
|409.255.771
|% 6,56
|
|ISCTR
|10,25
|2.001.720.895
|% 0,39
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6361
|18,6416
|% 0,04
|
|Euro
|19,7200
|19,7300
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,6335
|22,7471
|% 0,39
|
|Frank
|19,7501
|19,8691
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9418
|4,9666
|% 0,02
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|6,29
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|2,69
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|2,00
|
|Tam
|7.174
|7.220
|20,00
|
|Yarım
|3.474
|3.530
|10,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.764
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,51
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,42
|0,11
|
|B. Petrol
|79,93
|79,93
|0,58
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:45FRIGO
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 998, 286 adet işlem
-
16:44FRIGO
Yüzde -4.94 oranında düşüşle 9.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 975, 470 adet işlem
-
16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -63, 83 kaybederek (% -1.46 ) 4, 313
-
16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, ERCB, INTEM, BARMA, SNPAM, EMNIS, OZSUB, KRDMA, YESIL, KRONT
-
16:42
BARMA, EMNIS, RHEAG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında