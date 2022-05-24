***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi12.12.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi15.12.2021Davanın KonusuTazminatKarşı Taraf(lar)Jilber TopuzDavanın Tutarı10.000 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,00071165766İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/800 Esas sayılı dosyasıDavanın Duruşma Tarihi24.05.2022Alınan KararDavanın ReddiBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarİstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2021/800 Esas sayılı dosya ile Jilber Topuz tarafından açılan davaya ilişkin olarak 24.05.2022 tarihli duruşmada, istinaf yolu açık olmak üzere, davanın reddine karar verilmiştir. Kamuoyunun Bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032230BIST