***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
24.05.2022 20:24
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
12.12.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
15.12.2021
Davanın Konusu
Tazminat
Karşı Taraf(lar)
Jilber Topuz
Davanın Tutarı
10.000 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,00071165766
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/800 Esas sayılı dosyası
Davanın Duruşma Tarihi
24.05.2022
Alınan Karar
Davanın Reddi
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2021/800 Esas sayılı dosya ile Jilber Topuz tarafından açılan davaya ilişkin olarak 24.05.2022 tarihli duruşmada, istinaf yolu açık olmak üzere, davanın reddine karar verilmiştir. Kamuoyunun Bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032230
BIST
18:052.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,90
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.373
18:0516,1330
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2074
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
18:0517,3459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,3099
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
18:05966,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 17,32
|Açılış
|: 966,11
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
968,37
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|8,80
|29.844.642
|% 10,00
|
|JANTS
|79,20
|190.051.415
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.813.076
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.215.830
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.552
|% 9,93
|
|NUGYO
|6,13
|273.627.300
|% -8,23
|
|SELVA
|9,40
|33.748.625
|% -7,84
|
|SUMAS
|66,70
|385.666
|% -7,23
|
|MNDRS
|3,07
|26.138.334
|% -6,40
|
|POLTK
|634,00
|22.019.399
|% -5,60
|
|THYAO
|42,16
|3.140.586.688
|% -1,86
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SISE
|19,82
|2.283.351.125
|% 2,43
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|HEKTS
|29,80
|1.342.406.477
|% 5,52
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,56
|518.920.568
|% -0,39
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SKBNK
|1,26
|230.373.779
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1283
|16,1330
|% 1,30
|
|Euro
|17,2875
|17,3459
|% 1,82
|
|Sterlin
|20,1129
|20,2137
|% 0,67
|
|Frank
|16,7128
|16,8135
|% 1,77
|
|Riyal
|4,2851
|4,3066
|% 1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|11,75
|
|Altın Gr.
|967
|967
|17,89
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|0,28
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,24
|