***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
23.06.2022 21:06
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2021, 24.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
12.12.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
15.12.2021
Davanın Konusu
Tazminat
Karşı Taraf(lar)
Jilber Topuz
Davanın Tutarı
10.0000
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,00071165766
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/800 Esas sayılı dosyası
Davanın Duruşma Tarihi
24.05.2022
Alınan Karar
Davanın Reddi
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Jilber Topuz tarafından T.C. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/800 Esas Sayılı dosyası ile mesnetsiz iddialarla tazminat talebiyle Şirketimiz aleyhine açılan dava reddedilmiştir. İlk derece mahkemesinin kararı 21.06.2022 tarihinde kesinleşmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039022
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -31,09
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
18:0517,3396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3868
En Düşük
17,3014
18:0518,2917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0384
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2112
18:051.016,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -6,94
|Açılış
|: 1.016,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.015,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|14,53
|467.615.789
|% 9,99
|
|UFUK
|79,30
|5.529.660
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|12.796.969
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|299.025.489
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.815.314
|% 9,94
|
|MZHLD
|99,00
|5.458.167
|% -10,00
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|941.160
|% -9,98
|
|IHAAS
|26,16
|1.038.343
|% -7,69
|
|BRKO
|1,46
|939.815
|% -5,19
|
|THYAO
|50,55
|3.339.500.493
|% -2,88
|
|SISE
|21,56
|1.686.073.246
|% -2,88
|
|EREGL
|27,58
|1.631.610.165
|% -2,20
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|SASA
|44,90
|1.303.900.284
|% -0,44
|
|ODAS
|3,24
|1.222.084.496
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,84
|1.191.186.699
|% -1,63
|
|TSKB
|2,18
|380.800.557
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,59
|380.277.812
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3336
|17,3396
|% 0,00
|
|Euro
|18,2498
|18,2917
|% -0,21
|
|Sterlin
|21,1534
|21,2595
|% -0,11
|
|Frank
|17,9666
|18,0749
|% 0,10
|
|Riyal
|4,6081
|4,6312
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-13,92
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.017
|-7,06
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.744
|6.866
|-52,00
|
|Yarım
|3.311
|3.358
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.679
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,96
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,25
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,65
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58ETYAT
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 506 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 45 kaybederek (% -1.28 ) 2, 276
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, MAKIM, NTGAZ, LIDFA, VKING
-
17:57
MAKIM, ATSYH, KRTEK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
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