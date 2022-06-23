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***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

23.06.2022 21:06
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler


***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2021, 24.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
12.12.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
15.12.2021
Davanın Konusu
Tazminat
Karşı Taraf(lar)
Jilber Topuz
Davanın Tutarı
10.0000
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,00071165766
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/800 Esas sayılı dosyası
Davanın Duruşma Tarihi
24.05.2022
Alınan Karar
Davanın Reddi
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Jilber Topuz tarafından T.C. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/800 Esas Sayılı dosyası ile mesnetsiz iddialarla tazminat talebiyle Şirketimiz aleyhine açılan dava reddedilmiştir. İlk derece mahkemesinin kararı 21.06.2022 tarihinde kesinleşmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039022


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