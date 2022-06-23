***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.12.2021, 24.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi12.12.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi15.12.2021Davanın KonusuTazminatKarşı Taraf(lar)Jilber TopuzDavanın Tutarı10.0000Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,00071165766İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/800 Esas sayılı dosyasıDavanın Duruşma Tarihi24.05.2022Alınan KararDavanın ReddiBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarJilber Topuz tarafından T.C. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/800 Esas Sayılı dosyası ile mesnetsiz iddialarla tazminat talebiyle Şirketimiz aleyhine açılan dava reddedilmiştir. İlk derece mahkemesinin kararı 21.06.2022 tarihinde kesinleşmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039022BIST