***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2020 15:47
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 3 Nisan 2020 tarihli, 2020/80 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 900.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile ihraç edilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853491
BIST
17:03116.280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 436,76
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
17:036,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
17:037,6945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0130
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
17:03390,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,71
|Açılış
|: 390,01
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,18
|103.941.238
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.276.220
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.738.590
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|193.584.130
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|10.379.317
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|6,90
|546.908.184
|% -9,09
|
|ULAS
|5,94
|9.914.444
|% -7,48
|
|GLBMD
|4,50
|18.688.899
|% -6,64
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,22
|2.102.016.049
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,05
|1.907.760.242
|% 6,77
|
|GARAN
|8,48
|1.095.265.318
|% -0,59
|
|KARSN
|2,95
|776.151.983
|% 3,87
|
|THYAO
|12,52
|723.829.165
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,05
|1.907.760.242
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,22
|2.102.016.049
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,68
|608.011.843
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,44
|419.179.311
|% 2,86
|
|KARSN
|2,95
|776.151.983
|% 3,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4043
|8,4465
|% -0,02
|
|Frank
|7,1865
|7,2298
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8218
|1,8310
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,98
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.542
|-9,00
|
|Tam
|2.597
|2.608
|-9,30
|
|Yarım
|1.262
|1.276
|-4,60
|
|Çeyrek
|631
|639
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,95
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,01
|
Seans Raporu
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17:15DESA
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17:10TSGYO
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