***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.07.2020 11:32
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30 Haziran 2020 tarihli özel durum açıklamasında, Şirket Yönetim Kurulu'nun 3 Nisan 2020 tarihli, 2020/80 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 900.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile ihraç edilmesi kararı aldığı bildirilmişti. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'na 29 Haziran 2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854354
BIST
12:19117.078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 170,61
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.592
12:196,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8573
En Düşük
6,8453
12:197,6998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0038
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7178
En Düşük
7,6844
12:19391,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 391,28
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,75
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|
|METUR
|2,80
|7.668.932
|% 9,80
|
|KUTPO
|38,70
|37.010.317
|% 9,57
|
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|
|SNKRN
|2,88
|553.608
|% -10,00
|
|YONGA
|25,00
|20.000
|% -4,21
|
|KRDMA
|4,83
|18.851.711
|% -4,17
|
|EPLAS
|16,15
|5.491
|% -3,87
|
|ISBIR
|1.251,00
|111.339
|% -3,77
|
|KARSN
|3,47
|521.971.217
|% 5,15
|
|ODAS
|2,66
|494.408.601
|% 4,31
|
|KRDMD
|3,19
|426.436.277
|% -1,54
|
|THYAO
|12,09
|405.234.964
|% -1,39
|
|GARAN
|8,27
|358.458.410
|% -1,08
|
|IEYHO
|1,09
|222.981.438
|% 6,86
|
|ALBRK
|1,82
|341.837.007
|% 3,41
|
|ODAS
|2,66
|494.408.601
|% 4,31
|
|CEMAS
|1,73
|307.814.416
|% 3,59
|
|KARSN
|3,47
|521.971.217
|% 5,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5100
|8,5527
|% -0,11
|
|Frank
|7,2132
|7,2567
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,73
|
|Altın Gr.
|391
|392
|0,20
|
|Cumhuriyet
|2.536
|2.556
|1,40
|
|Tam
|2.610
|2.622
|1,40
|
|Yarım
|1.268
|1.283
|0,70
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,04
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|-0,45
|