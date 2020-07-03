***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30 Haziran 2020 tarihli özel durum açıklamasında, Şirket Yönetim Kurulu'nun 3 Nisan 2020 tarihli, 2020/80 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 900.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile ihraç edilmesi kararı aldığı bildirilmişti. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'na 29 Haziran 2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla,GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854354BIST