***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.07.2021 10:22
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12 Temmuz 2021 tarihli, 2021/40 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 900.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile ihraç edilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950138
BIST
10:291.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,47
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.379
10:298,6553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6680
|
8,6751
En Düşük
8,6373
10:2910,2819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0107
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3153
En Düşük
10,2520
10:29501,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,26
|Açılış
|: 501,29
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
500,61
BIST En Aktif Hisseler10:29
|VBTYZ
|13,72
|33.839.653
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|694.680
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|11.997.912
|% 9,73
|
|EDIP
|3,09
|8.529.753
|% 7,29
|
|INTEM
|39,24
|2.160.461
|% 6,75
|
|TKURU
|205,00
|312.010
|% -5,92
|
|IDEAS
|51,80
|1.575.829
|% -5,73
|
|EUKYO
|7,89
|826.625
|% -4,36
|
|SAMAT
|3,98
|1.796.196
|% -4,10
|
|TACTR
|29,02
|63.844
|% -3,91
|
|THYAO
|13,59
|152.828.193
|% 0,15
|
|GARAN
|8,60
|137.717.382
|% 0,82
|
|EREGL
|18,30
|129.352.586
|% 1,39
|
|KRDMD
|7,28
|96.011.302
|% 0,83
|
|PETKM
|5,46
|85.769.720
|% 0,37
|
|MRGYO
|1,07
|19.858.277
|% 0,94
|
|GARAN
|8,60
|137.717.382
|% 0,82
|
|PETKM
|5,46
|85.769.720
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,30
|31.062.663
|% 0,88
|
|KRDMD
|7,28
|96.011.302
|% 0,83
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6517
|8,6553
|% -0,03
|
|Euro
|10,2765
|10,2819
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,9887
|12,0488
|% -0,09
|
|Frank
|9,4256
|9,4824
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3011
|2,3127
|% -0,01
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-5,73
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|4,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-8,84
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,28
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|-0,30
|
Seans Raporu
10:29
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10:44EDIP
Yüzde 6.94 oranında artışla 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 975, 656 adet işlem
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10:43XU100
Endeks 1, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 1, 407.00 milyon TL de
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10:40EDIP
Yüzde 6.94 oranında artışla 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 653, 574 adet işlem
-
10:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, KOZAL, BIMAS
-
10:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KRDMD, GARAN