***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12 Temmuz 2021 tarihli, 2021/40 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 900.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile ihraç edilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950138BIST