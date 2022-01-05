***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2022 18:05
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Fibabanka A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, bireysel nitelikli 6,9 milyon TL, ticari nitelikli 54,4 milyon TL anaparaya sahip, toplam anaparası 61,3 milyon TL olan portföyün ihalesini kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 8 varlık yönetim şirketi katılmıştır. Satışa konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci tamamlanmıştır.
Saygılarımızla,
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989070
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 41,70
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
2.007
En Düşük
1.955
18:0513,5731
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1656
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,6308
En Düşük
13,2821
18:0515,4164
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,2646
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,4511
En Düşük
15,0100
18:05796,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 13,51
|Açılış
|: 796,02
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
800,42
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|18,26
|35.029.599
|% 10,00
|
|IDGYO
|2,09
|3.322.428
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|4.517.836
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|2.409.592
|% 10,00
|
|AGYO
|3,20
|118.434.179
|% 9,97
|
|ELITE
|24,48
|37.238.389
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|37.170.625
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,82
|53.485.826
|% -7,06
|
|SANFM
|27,80
|20.493.215
|% -7,02
|
|KLKIM
|17,96
|82.515.540
|% -6,36
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 4,82
|
|EREGL
|30,86
|2.597.778.492
|% 2,12
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,17
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 7,94
|
|SISE
|14,41
|1.354.775.742
|% 1,05
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 7,94
|
|YKBNK
|3,51
|626.648.902
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,29
|376.251.868
|% 1,33
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,17
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 4,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5729
|13,5731
|% 1,24
|
|Euro
|15,3796
|15,4164
|% 1,75
|
|Sterlin
|18,3555
|18,4476
|% 1,53
|
|Frank
|14,7787
|14,8678
|% 1,43
|
|Riyal
|3,6062
|3,6243
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|7,30
|
|Altın Gr.
|796
|796
|13,51
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,11
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,09
|0,15
|
|B. Petrol
|80,99
|80,99
|0,99
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLMSN
Yüzde 5.61 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 530, 545 adet işlem
-
17:58BSOKE
Yüzde 6.25 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 733, 467 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 456, 725 adet işlem
-
17:56KRSTL
Yüzde 9.68 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 644, 293 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 88 artarak (% 1.90 ) 2, 198