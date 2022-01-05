***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Fibabanka A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, bireysel nitelikli 6,9 milyon TL, ticari nitelikli 54,4 milyon TL anaparaya sahip, toplam anaparası 61,3 milyon TL olan portföyün ihalesini kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 8 varlık yönetim şirketi katılmıştır. Satışa konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci tamamlanmıştır.Saygılarımızla,Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989070BIST