***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2022 16:24
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında anaparası 72.171.186,55 TL olan ticari nitelikli
portföyün ihalesini kazanmış olup satışa konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001835
BIST
17:592.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 36,25
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.055
En Düşük
2.006
17:5913,6810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0888
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6810
En Düşük
13,5620
17:5915,5144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1522
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
17:59813,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -4,49
|Açılış
|: 813,47
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
808,99
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PKENT
|791,00
|8.685.084
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|27.454.255
|% 10,00
|
|ORCAY
|30,16
|52.171.800
|% 9,99
|
|MERIT
|29,10
|18.531.255
|% 9,98
|
|CEOEM
|16,77
|40.338.891
|% 9,97
|
|KAPLM
|50,05
|5.917.311
|% -9,98
|
|ETYAT
|3,99
|3.148.363
|% -9,93
|
|AVOD
|1,70
|39.656.788
|% -9,41
|
|DAGHL
|11,68
|3.369.873
|% -8,75
|
|MARKA
|3,96
|7.231.688
|% -6,82
|
|THYAO
|29,94
|6.409.744.460
|% 4,69
|
|KRDMD
|11,91
|2.156.802.630
|% 3,48
|
|YKBNK
|4,11
|1.615.085.613
|% 0,74
|
|EREGL
|28,58
|1.449.663.888
|% 2,29
|
|SISE
|13,50
|1.129.581.473
|% 1,20
|
|YKBNK
|4,11
|1.615.085.613
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,32
|509.409.962
|% 2,65
|
|THYAO
|29,94
|6.409.744.460
|% 4,69
|
|KRDMD
|11,91
|2.156.802.630
|% 3,48
|
|PETKM
|8,30
|905.065.591
|% 3,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6689
|13,6810
|% 0,65
|
|Euro
|15,4983
|15,5144
|% 0,99
|
|Sterlin
|18,3803
|18,4725
|% 0,30
|
|Frank
|14,6798
|14,7682
|% 0,40
|
|Riyal
|3,6300
|3,6482
|% 0,51
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-23,17
|
|Altın Gr.
|812
|812
|-5,76
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|15,00
|
|Tam
|5.386
|5.521
|15,97
|
|Yarım
|2.603
|2.670
|7,72
|
|Çeyrek
|1.306
|1.335
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|10,18
|10,19
|-0,24
|
|B. Petrol
|92,69
|92,69
|-3,79
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ASELS, TAVHL
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, THYAO, GUBRF
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 96 artarak (% 1.77 ) 1, 834
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, CEOEM, AGYO, MERIT, DZGYO, IDGYO, PKENT, ATSYH, OYLUM, ORCAY
-
17:59
RALYH, MIPAZ, CEOEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında