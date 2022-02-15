***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında anaparası 72.171.186,55 TL olan ticari nitelikliportföyün ihalesini kazanmış olup satışa konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001835BIST