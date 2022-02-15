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***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.02.2022 16:24
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında anaparası 72.171.186,55 TL olan  ticari nitelikli
 
portföyün ihalesini kazanmış olup satışa konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci tamamlanmıştır. 
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001835


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Çeyrek 1.306 1.335 3,86  
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