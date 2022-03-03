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***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.03.2022 18:40
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03/03/2022 tarihinde yapılan toplantısında Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na (Sermaye Piyasası  Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4) uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/05/2021 tarih ve E-12233903-320.01.01-6516 sayılı kararı 
ile ihraç belgesi onaylanan) 24.000.000 TL tutarında iştirak etme kararı alınmıştır.
Fon'un süresi, İlk kapanış'tan itibaren 7 (yedi) yıl olup, bu sürenin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir. Fon halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı  Fon'un yatırım stratejisi ve amacı:
veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı 
olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurt dışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım 
yapabilir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım 
yapabilirler. Fon, Finberg Araştırma Geliştirme Danışmanlık Yatırım Hizmetleri A.Ş. başta olmak üzere teknoloji, finans, perakende vs. sektörlerdeki gelişen startup şirketlere 
yatırım yapabilecektir. Fon yatırım yapıldığı tarih itibarıyla yurt dışında kurulu olmakla birlikte son yıllık finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80'i Türkiye'de kurulu bağlı 
ortaklık ya da iştiraklerden oluşan şirketlere de yatırım yapabilir. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler finans, telekomünikasyon, gıda, sağlık, bilişim, teknoloji, 
ulaştırma, imalat ve perakende olmakla beraber diğer sektörlerdeki gelişen start-up şirketlere de yatırım yapabilecektir. Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak 
kriterler kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, istihdam yaratmak, ihracat potansiyeline 
sahip olmak, çevreye duyarlı bir yönetim politikası izlemek, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi olmak, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli 
ürün geliştirme potansiyeli olacaktır.
Kamuoyunun Bilgilerine Arz Ederiz. Saygılarımızla Not: Bir önceki açıklamamızda sehven 25.000.000 TL olarak yazılan tutar 24.000.000 TL olarak düzeltilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007023


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