***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2022 21:08
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında ekte yer alan Bağış ve Yardım Politikası ile Ücretlendirme Politikası'nın kabul edilmesine ve yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008557
BIST
18:052.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 14,02
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
18:0514,5035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1313
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
18:0515,8646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2186
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
18:05945,21
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 22,56
|Açılış
|: 945,21
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
969,57
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAA
|25,52
|401.450.900
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|531.614
|% 10,00
|
|ALKA
|22,04
|25.806.735
|% 9,98
|
|KOZAL
|144,60
|1.249.749.661
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|116.255.997
|% 9,94
|
|EDIP
|3,56
|7.356.226
|% -7,53
|
|EKIZ
|6,60
|1.266.755
|% -7,43
|
|KRTEK
|11,00
|20.642.905
|% -6,94
|
|SANEL
|7,65
|6.109.339
|% -6,25
|
|USAK
|1,39
|44.287.620
|% -6,08
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,97
|
|THYAO
|25,30
|4.867.649.391
|% -2,32
|
|ASELS
|25,92
|2.676.082.096
|% 6,67
|
|EREGL
|34,44
|2.636.991.154
|% -0,40
|
|GARAN
|11,60
|2.423.976.530
|% -1,28
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,97
|
|YKBNK
|3,62
|993.775.540
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,13
|566.323.402
|% 1,43
|
|ODAS
|1,42
|336.739.825
|% 5,19
|
|GARAN
|11,60
|2.423.976.530
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4676
|14,5035
|% 0,91
|
|Euro
|15,8124
|15,8646
|% 1,40
|
|Sterlin
|18,9709
|19,0661
|% 1,00
|
|Frank
|15,5308
|15,6244
|% 0,44
|
|Riyal
|3,8491
|3,8684
|% 0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.038
|2.038
|40,62
|
|Altın Gr.
|943
|943
|20,55
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,47
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,33
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,82
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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NTHOL, IPEKE, ERBOS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
EDIP, PKENT, IHLAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında