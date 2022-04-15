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***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.04.2022 09:24
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

     Şirketimiz, Yapı ve Kredi  Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 13 portföyden toplam 422,1 milyon TL anaparaya sahip 4 bireysel portföyün ihalesini kazanmıştır. Bu ihalelere toplam 12 varlık yönetim şirketi katılmıştır. Satışa konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci devam etmektedir.
Saygılarımızla,
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021000


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Tam 6.108 6.260 -6,46  
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Çeyrek 1.481 1.514 -1,56  
Gümüş.Ons 25,64 25,70 0,00  
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