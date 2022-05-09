***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Fibabanka A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, bireysel nitelikli 47,5 milyon TL, ticari nitelikli 2,7 milyon TL anaparaya sahip, toplam anaparası 50,1 milyon TL olan portföyün ihalesini kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 10 varlık yönetim şirketi katılmıştır. İhaleye konu alacakların devrine yönelik sözleşmenin imza süreci 09.05.2022 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027962BIST