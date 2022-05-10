***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.05.2022 09:40
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.04.2021 tarih 2021/33 sayılı kararı ile kabul edilen İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'ın revize edilmesine karar verilmiş olup Yönetim Kurulu tarafından onaylanan güncel hali ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028155
BIST
10:422.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 23,61
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
10:4215,2036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1186
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
10:4216,0791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1380
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,1050
En Düşük
15,9282
10:42909,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 9,81
|Açılış
|: 909,09
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,05
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler10:42
|IMASM
|24,12
|14.837.587
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|IZINV
|21,16
|8.093.641
|% 9,92
|
|DENGE
|2,02
|20.867.116
|% 9,19
|
|ERBOS
|122,00
|106.004.732
|% 7,77
|
|GEDZA
|25,18
|13.886.958
|% -8,17
|
|ATEKS
|43,26
|8.541.924
|% -6,81
|
|KARSN
|5,18
|226.728.232
|% -5,13
|
|TEZOL
|17,80
|31.855.240
|% -4,91
|
|METUR
|3,71
|2.454.789
|% -4,13
|
|SISE
|19,65
|869.153.431
|% 2,02
|
|KRDMD
|16,44
|639.742.318
|% 0,67
|
|EREGL
|34,18
|639.276.425
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,83
|627.105.666
|% 5,60
|
|THYAO
|42,68
|543.474.904
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,83
|627.105.666
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,89
|226.981.047
|% 0,62
|
|SISE
|19,65
|869.153.431
|% 2,02
|
|KARSN
|5,18
|226.728.232
|% -5,13
|
|DOHOL
|3,72
|163.732.003
|% 0,81
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1969
|15,2036
|% 0,79
|
|Euro
|16,0637
|16,0791
|% 0,87
|
|Sterlin
|18,6801
|18,7738
|% 0,74
|
|Frank
|15,2356
|15,3273
|% 0,78
|
|Riyal
|4,0366
|4,0568
|% 0,67
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|6,14
|
|Altın Gr.
|909
|909
|9,81
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,03
|
Seans Raporu
10:42
daha fazla
-
10:57DERHL
Yüzde 4.35 oranında artışla 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 956, 201 adet işlem
-
10:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, PGSUS, KOZAL
-
10:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 42 artarak (% 0.97 ) 2, 231
-
10:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, IZINV, IMASM
-
10:55
LIDFA, SERVE, EKGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında