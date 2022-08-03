***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2022 18:23
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile GarantiBank International N.V. (GBI) arasında sağlanan anlaşma neticesinde 33,1 milyon USD ve 6,0 milyon EURO anaparaya sahip ticari nitelikli alacak portföyünün şirketimize devir ve temlik edilmesine ilişkin sözleşmenin imza süreci tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051589
BIST
18:052.724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 39,21
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
18:0517,9463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0192
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
18:0518,3650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1229
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3995
En Düşük
18,2123
18:051.032,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 14,56
|Açılış
|: 1.032,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,53
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|4,29
|272.681.847
|% 10,00
|
|DAGHL
|24,86
|22.530.537
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|61.696.325
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.351.149
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|556.631.860
|% 9,99
|
|KZBGY
|46,58
|158.094.934
|% -9,99
|
|SRVGY
|96,70
|89.266.275
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|80.590.936
|% -9,95
|
|TURGG
|220,50
|44.737.119
|% -8,96
|
|BRKO
|2,00
|4.760.621
|% -7,41
|
|THYAO
|55,30
|6.055.347.414
|% 0,55
|
|SISE
|23,76
|2.775.911.565
|% 2,06
|
|HEKTS
|38,24
|2.689.916.960
|% 7,66
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|SASA
|50,05
|1.470.196.562
|% 0,42
|
|TSKB
|3,11
|1.215.130.213
|% 8,36
|
|EKGYO
|3,23
|939.290.463
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,06
|1.375.854.580
|% 2,85
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9418
|17,9587
|% 0,18
|
|Euro
|18,3452
|18,3763
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,7158
|21,8247
|% 0,03
|
|Frank
|18,6865
|18,7990
|% 0,54
|
|Riyal
|4,7630
|4,7869
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|21,65
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|13,47
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.898
|6.973
|70,00
|
|Yarım
|3.361
|3.409
|34,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.704
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,12
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,06
|
|B. Petrol
|94,55
|94,55
|-2,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO