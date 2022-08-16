***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 1. Yarıyıl finansal sonuçlarına ilişkin Yatırımcı Sunumunu ekte yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056065BIST