***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.11.2022 18:13
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 21/11/2022 tarihinde satışa çıkarılan 2 portföyden toplam 258,4 milyon TL anaparaya sahip bir bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 16 varlık yönetim şirketi katılmıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, satışa konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci devam etmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081462
BIST
18:054.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 43,59
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.570
En Düşük
4.464
18:0518,6296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
18:0519,0781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1569
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0427
18:051.039,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,19
|Açılış
|: 1.039,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.037,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|227,80
|257.070.069
|% 10,00
|
|ARDYZ
|9,35
|246.691.307
|% 10,00
|
|IMASM
|154,00
|34.027.424
|% 10,00
|
|MRSHL
|342,10
|26.312.411
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|29.230.223
|% 10,00
|
|SASA
|135,90
|299.753.951
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|7.212.851
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|255.664.605
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|THYAO
|106,90
|6.604.263.512
|% 0,28
|
|ASELS
|41,58
|4.900.277.111
|% 4,68
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|EREGL
|37,70
|3.881.331.658
|% 2,17
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|ALBRK
|3,49
|1.228.398.862
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,45
|835.170.386
|% 0,82
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|ISCTR
|9,75
|2.708.248.746
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6256
|18,6347
|% 0,13
|
|Euro
|19,0544
|19,0787
|% -0,81
|
|Sterlin
|21,8831
|21,9929
|% -0,74
|
|Frank
|19,3350
|19,4515
|% -0,50
|
|Riyal
|4,9408
|4,9655
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-12,21
|
|Altın Gr.
|1.039
|1.039
|-7,19
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.958
|7.058
|-73,00
|
|Yarım
|3.385
|3.450
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.725
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,81
|20,84
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|86,42
|86,42
|-1,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BSOKE
Yüzde 8.32 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 690, 642 adet işlem
-
17:58VERTU
Yüzde 5.95 oranında artışla 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 677, 854 adet işlem
-
17:57KRPLS
Yüzde 6.42 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 719, 048 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.09 ) 4, 914
-
17:55XU100
Endeks 4, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 79, 505.00 milyon TL de