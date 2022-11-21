***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 21/11/2022 tarihinde satışa çıkarılan 2 portföyden toplam 258,4 milyon TL anaparaya sahip bir bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 16 varlık yönetim şirketi katılmıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, satışa konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci devam etmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081462BIST